Увезет турфирма в тундру: подборка самых необычных туров по стране

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Декабрь пролетел, скоро Новый год, а потом каникулы. И можно мчаться куда глаза глядят: хоть на самолете, хоть на поезде, да хоть на собаках. Любителям организованных туров по стране – любой каприз. Сегодня творческая мысль деятелей туриндустрии шагнула так далеко вперед, что у туриста удивлялка сломается удивляться. На вертолете – в жерло вулкана пожарить сосиски? Пожалуйста! На оленях за Северным сиянием? Не вопрос! Или неделю на снегоходах по тундре, чтоб с ночевками в юртах? Да хоть в Иваново – за невестами или в Урюпинск – за провинциальной простотой…

Путешествие в «Сердце Пармы»

За впечатлениями культурологического характера и мурашками от соприкосновения с древностью можно сгонять на землю, которая в 15 веке называлась Пермью Великой. Именно здесь происходили в незапамятные времена события, показанные в фильме «Сердце Пармы» - ставшем самым популярным в стране в 2022 году. Здесь не на жизнь, а на смерть бились пермяки, московиты и вогулы.

- Перед путешествием мы рекомендуем туристам посмотреть «Сердце Пармы», чтобы они сразу узнавали места, по которым поедут, - говорит Александра, сотрудник одного из турклубов. - Когда будет доступна покупка фильма для скачивания, будем устраивать просмотр в автобусе. А сейчас во время поездки гид рассказывает о съемках, о быте и традициях жителей Перми Великой.

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Первая остановка на маршруте - Каменный город. Там скалы причудливой формы образуют узкие улочки. По легенде, здесь находился город народа чудь, который, скрываясь от завоевателей, ушел в пещеры под землю.

С горы no_title открываются умопомрачительные виды. Но самая интересная локация – деревянная крепость, которую выстроили кинематографисты специально для съемок. После них сохранилась крепостная стена с воротами и сторожевыми башнями, амбар, конюшня и сельская часовня.

Поездка занимает один день. Стоит - 2 900 рублей с человека.

Обратный отсчет

Тем, кому снится рокот космодрома - прямая дорога на Байконур. Поездку «под ключ» с впечатлениями от запуска ракеты организовывают сертифицированные аэрокосмические туроператоры.

- Однозначно лучше прямой трансляции Роскосмоса, сопоставимо по цене олинклюзива в Турции, эмоциональнее всех предыдущих путешествий, - такой отзыв оставила в соцсетях одна из туристок о своем путешествии на космодром.

В рамках туров, «привязанных» к графику запуска ракет, предлагается проводить экипаж космонавтов на орбиту, увидеть не только сам запуск ракеты, но и предшествующую ему подготовку: вывоз и установку на стартовом столе ракеты-носителя СОЮЗ. Те, кто видел, говорят: очень впечатляет.

Фото: Shutterstock

А стартует ракета на расстоянии двух-трех километров от туристов.

Во время тура наno_title можно посетить музей истории космонавтики, мемориальные дома Гагарина и Королева, осмотреть стартовые площадки, а также монтажно-испытательные корпусы «Протон» и РКК «Энергия». Проживание в гостинице, вкусная кормежка, «космические» сувениры и поход на рынок за верблюжьими одеялами – тоже в программе.

Тур рассчитан на пять дней. Ближайший запланированный на март. Стоит 145 000 рублей для взрослых и 116 000 – для детей.

Под углом 45 градусов

В рамках тура «Полет в невесомости» можно полетать на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК. Именно на нем с 1980 года тренируются космонавты, прежде, чем отправиться в космос. В лаборатории воспроизводят условия невесомости и реального космического полета со всеми вытекающими. Устоять на ногах невозможно, зато половить ртом летающие капли воды – легко.

- Заявку нужно подавать за 10 дней. Участвовать в полете могут только совершеннолетние. Перед полетом все участники подписывают соглашение об освобождении нас от ответственности, - предупреждают организаторы тура.

Такие полеты называются «параболическими». Самолет летит параллельно земле, а потом начинает ускоряться и набирать высоту под углом в 45 градусов. Дальше – чистая физика: сила тяжести на борту становится равной нулю, и пассажиры отрываются от пола.

Во время тура придется пройти медосмотр и инструктаж, посмотреть учебный фильм. И только потом - самое интересное. Путешественников везут на аэродром Чкаловский, на предполетную подготовку, снабжают парашютом и – в небо. Полет длится около двух часов.

Программа рассчитана на два дня. Обойдется в 280 тысяч рублей.

На макушке Земли

Из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы» можно скатнуться на Северный полюс. Если повезет. Такие туры начинают бронировать за полтора года.

Туриста встретят в Мурманске, поселят в отель, а потом погрузят на огромный корабль и повезут на самую макушку Земли. По дороге можно будет полетать на вертолетах, посмотреть на белых мишек, высадиться на льдины. Самые смелые смогут искупаться в Северном Ледовитом океане.

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Тур рассчитан на две недели. Стоимость путевки измеряется в долларах и зависит от курса. Средняя цена - 2,3 миллиона рублей за самый простой тур. Путевки, в которых побольше экстрима и эксклюзива стоят почти 4 миллиона рублей.

Выживут все!

Для экстремалов, жаждущих побывать там, где нет интернета и куда не ступала нога человека, есть и туры в глушь Эвенкии, Якутии, Тувы, Хакасии, Колымы, Таймыра, Северного Урала, Карелии и Камчатки. Везде можно прочувствовать, как предки боролись с природой за существование в лесах и горах тысячи лет назад. Ведь это туры на выживание.

Турист должен предоставить справку от врача. Человеку с хроническими заболеваниями – сразу «нет».

Организаторы набирают группу из 6 – 7 человек, назначают дату и место встречи – ближайший к выбранному маршруту город. Туда туристы добираются самостоятельно. Затем гостей забрасывают на начало маршрута. Куда-то можно на джипах добраться, а куда-то – только на арендованном самолете.

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Там их учат фильтровать воду, строить укрытия, ставить ловушки на птиц и мелких зверей, ловить рыбу, обходить диких зверей. И заметьте – без привычных девайсов. Вместо них с собой дают только нож, веревку и самодельный компас. С багажом полученных знаний и навыков турист отправляется в пешее путешествие длиной километров 80 – 100. Ни палаток, ни еды – выживай!

Каждый участник подписывает документ, что отказывается от претензий на случай ЧП. У всех туристов GPS-маячок, у инструкторов, которые идут следом, – спутниковые телефоны. Группы обязательно регистрируются в региональном МЧС, каждый день - контрольный созвон, что все живы, здоровы, в порядке.

Стоимость базового курса выживания с инструктором 27 тысяч рублей за 5 дней.