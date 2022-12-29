Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов управления ВСУ в Херсоне

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ в основных районах боевых столкновений: на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском в районе Серебрянского лесничества до 70-ти украинских военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Донецком направлении более 80, на Южно-Донецком - 30.

Генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Времевка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника. Также сожжены три артиллерийских склада ВСУ, десятки танков, бронемашин и пикапов.

Представитель Минобороны рассказал СМИ об уничтожении ракетными войсками и артиллерией группировок войск четырех пунктов управления ВСУ в Херсоне, и ряде других населенных пунктах Харьковской области и Днепропетровской областей, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Планомерно проходит контрбатарейная борьба. В ходе ответных ударов нашими артиллеристами уничтожены две артиллерийские системы М777 (США), боевая машина системы залпового огня «HIMARS» (США), гаубица «Мста-Б», гаубицы Д-20 и Д-30.

Конашенков также отметил работу истребительной авиации ВКС России, что в районах Красного Лимана и Краматорска сбили самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины, а над Донецкой народной республики - два украинских вертолета Ми-8.

Бойцы ПВО сбили за сутки 7 беспилотников, перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» над Луганской народной республикой и Запорожской областью.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

354 - самолета.

194 - вертолета.

2741 - беспилотный летательный аппарат.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7296 - танков и других боевых бронированных машин.

953 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3742 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7810 - единиц специальной военной автомобильной техники.