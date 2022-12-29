Стань режиссером фильма-катастрофы: создан симулятор столкновения Земли с астероидом

Британские ученые и NASA создали симулятор столкновения Земли с астероидом
Фото: Shutterstock
Что произойдет, если на нашу планету упадет астероид или комета? Об этом, например, рассказывает одна из главных киноновинок уходящего года голливудский блокбастер “Не смотрите наверх!” с Ди Каприо в главной роли. А теперь каждый из нас может попробовать себя в роли режиссера фильма-катастрофы. Энтузиасты создали на сайте Neal.Fun новое приложение, которое позволяет выбрать астероид-убийцу по своему вкусу и демонстрирует последствия столкновения.
В основу работы симулятора положены научные работы реальных специалистов в области астероидной угрозы. Например, в числе “соавторов” Гаррет Коллинз, профессор кафедры науки о Земле и инженерии Имперского колледжа Лондона и Клементс Румпф, сотрудник отделения вычислительной физики NASA.
Чтобы запустить программу виртуального эксперимента необходимо выбрать:
1. Материал из которого создан астероид или комета (в последнем случае можно воспроизвести сюжет с Тунгусским метеоритом).
2. Диаметр небесного тела.
3. Скорость столкновения с Землей. Тут надо знать, что максимальная скорость столкновения, составляет 72 километров в секунду, минимальная - 11 км/с. Но, чаще всего, астероиды залетают к нам на скорости 17 км/с для астероидов, кометы - 51 км/с).
4. Угол, под которым небесный гость врежется в Землю.
Я решил смоделировать последствия падения астероида Чикшулуб, того самого, который 65 миллионов лет погубил динозавров. Правда, программа не позволяет провести эксперимент один в один, поскольку симулятор способен делать расчеты только с астероидами диаметром до 1,5 километров. А диаметр Чикшулуба достигал 10 километров. Но, как показало моделирование, на наш век хватит и полуторакилометровой глыбы.
Место столкновение осталось тем же - мелководье у побережья полуострова Юкатан. И вот какую картину выдала программа:
- На месте удара возникнет кратер диаметром 39 километров, его глубина на морском дне - 884 метра (в случае Чикшулуба диаметр кратера достигал 180 км, глубина - 17 км). В зоне падения проживает 79 981 человек, во время катастрофы их тела моментально испарятся.
- Падение астероида вызовет цунами высотой 1,8 километров.
- Мощность взрыва эквивалентна 5555 гигатоннам тротила. При этом высвободится больше энергии, чем при последнем - самом слабом - извержении супервулкана Йеллоустоун.
- Столкновения подобного масштаба происходят в среднем каждые 20 миллионов лет.
- На месте взрыва возникнет огненный шар диаметром 114 километров, он станет причиной гибели 4 784 760 человек. Еще около 8 миллионов человек получат ожоги. Одежда будет загораться на людях на расстоянии 565 км от удара. Деревья вспыхнут в радиусе 733 километров.
- Ударная волна мощностью 254 децибела унесет жизни 1 095 798 человек. У любого человека в радиусе 445 км лопнут барабанные перепонки.
- Все здания и деревья в радиусе 1030 километров рухнут.
- Порывы ветра в районе катастрофы достигнут 8 километров в секунду (ветер скоростью 32 метра в секунду по шкале Бофорта квалифицируется, как ураган). Это явление будет фатально еще для 6 123 890 человек.
- Удар вызовет землетрясение магнитудой 8,6 балла, его жертвой станут 14 176 человек.
Перспектива, прямо скажем, так себе. Однако, как считают специалисты по оценкам рисков астероидного столкновения, с недавних пор жить на Земле стало лучше и веселей. Речь идет о первом эксперименте по отклонению орбиты опасного астероида, который успешно завершился в этом году. Тренировались на двойном астероиде Дидим (он пролетал мимо, Земле не угрожал). Эта система состоит из материнского тела диаметром 780 метров (Дидим А), вокруг него вращался небольшой спутник Дидим В диаметром 160 метров. 24 ноября 2021 года на перехват Дидима В вылетел ударный зонд миссии DART весом около 300 килограмм. Спустя 10 месяцев 26 сентября 2022 года мишень была поражена и орбита Дидима B заметно изменилась. Организаторы эксперимента заявили, что результаты даже превзошли их ожидания и люди на Земле отныне могут спать спокойнее. Поэтому во время долгих январских каникул фанатам научного знания и просто любознательным гражданам и можно спокойно потренироваться на астероидном симуляторе не доводя себя до паники.