Стань режиссером фильма-катастрофы: создан симулятор столкновения Земли с астероидом

Британские ученые и NASA создали симулятор столкновения Земли с астероидом Фото: Shutterstock

Что произойдет, если на нашу планету упадет астероид или комета? Об этом, например, рассказывает одна из главных киноновинок уходящего года голливудский блокбастер “Не смотрите наверх!” с Ди Каприо в главной роли. А теперь каждый из нас может попробовать себя в роли режиссера фильма-катастрофы. Энтузиасты создали на сайте Neal.Fun новое приложение, которое позволяет выбрать астероид-убийцу по своему вкусу и демонстрирует последствия столкновения.

В основу работы симулятора положены научные работы реальных специалистов в области астероидной угрозы. Например, в числе “соавторов” Гаррет Коллинз, профессор кафедры науки о Земле и инженерии Имперского колледжа Лондона и Клементс Румпф, сотрудник отделения вычислительной физики NASA.

Чтобы запустить программу виртуального эксперимента необходимо выбрать:

1. Материал из которого создан астероид или комета (в последнем случае можно воспроизвести сюжет с Тунгусским метеоритом).

2. Диаметр небесного тела.

3. Скорость столкновения с Землей. Тут надо знать, что максимальная скорость столкновения, составляет 72 километров в секунду, минимальная - 11 км/с. Но, чаще всего, астероиды залетают к нам на скорости 17 км/с для астероидов, кометы - 51 км/с).

4. Угол, под которым небесный гость врежется в Землю.

Вернемся к нашим динозаврам

Я решил смоделировать последствия падения астероида Чикшулуб, того самого, который 65 миллионов лет погубил динозавров. Правда, программа не позволяет провести эксперимент один в один, поскольку симулятор способен делать расчеты только с астероидами диаметром до 1,5 километров. А диаметр Чикшулуба достигал 10 километров. Но, как показало моделирование, на наш век хватит и полуторакилометровой глыбы.

Место столкновение осталось тем же - мелководье у побережья полуострова Юкатан. И вот какую картину выдала программа:

- На месте удара возникнет кратер диаметром 39 километров, его глубина на морском дне - 884 метра (в случае Чикшулуба диаметр кратера достигал 180 км, глубина - 17 км). В зоне падения проживает 79 981 человек, во время катастрофы их тела моментально испарятся.

- Падение астероида вызовет цунами высотой 1,8 километров.

- Мощность взрыва эквивалентна 5555 гигатоннам тротила. При этом высвободится больше энергии, чем при последнем - самом слабом - извержении супервулкана Йеллоустоун.

- Столкновения подобного масштаба происходят в среднем каждые 20 миллионов лет.

- На месте взрыва возникнет огненный шар диаметром 114 километров, он станет причиной гибели 4 784 760 человек. Еще около 8 миллионов человек получат ожоги. Одежда будет загораться на людях на расстоянии 565 км от удара. Деревья вспыхнут в радиусе 733 километров.

- Ударная волна мощностью 254 децибела унесет жизни 1 095 798 человек. У любого человека в радиусе 445 км лопнут барабанные перепонки.

- Все здания и деревья в радиусе 1030 километров рухнут.

- Порывы ветра в районе катастрофы достигнут 8 километров в секунду (ветер скоростью 32 метра в секунду по шкале Бофорта квалифицируется, как ураган). Это явление будет фатально еще для 6 123 890 человек.

- Удар вызовет землетрясение магнитудой 8,6 балла, его жертвой станут 14 176 человек.

Астероид, мы тебя не боимся!

Перспектива, прямо скажем, так себе. Однако, как считают специалисты по оценкам рисков астероидного столкновения, с недавних пор жить на Земле стало лучше и веселей. Речь идет о первом эксперименте по отклонению орбиты опасного астероида, который успешно завершился в этом году. Тренировались на двойном астероиде Дидим (он пролетал мимо, Земле не угрожал). Эта система состоит из материнского тела диаметром 780 метров (Дидим А), вокруг него вращался небольшой спутник Дидим В диаметром 160 метров. 24 ноября 2021 года на перехват Дидима В вылетел ударный зонд миссии DART весом около 300 килограмм. Спустя 10 месяцев 26 сентября 2022 года мишень была поражена и орбита Дидима B заметно изменилась. Организаторы эксперимента заявили, что результаты даже превзошли их ожидания и люди на Земле отныне могут спать спокойнее. Поэтому во время долгих январских каникул фанатам научного знания и просто любознательным гражданам и можно спокойно потренироваться на астероидном симуляторе не доводя себя до паники.