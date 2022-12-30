Пионер российского серфинга Дмитрий Забула: "Мы стремились развиваться и мотивировали других к катанию"

Пионер российского серфинга Дмитрий Забула. Фото: Анастасия СОКОЛОВА

Один из первых серферов России Дмитрий Забула родился в Петербурге, где сама природа располагала к покорению волн – просторы Финского залива и Ладожского озера, а также частые и сильные ветра. Здесь парусный спорт, прародитель виндсёрфинга, был очень популярен еще с советских времен.

Дмитрий вспоминает, что начал активно заниматься виндсёрфингом примерно с последнего класса школы. Первым шагом в карьере спортсмена стала работа тренером по виндсёрфингу на новой русской станции в Египте, открытой одним из его товарищей по спорту.

Однако, там Дмитрий познакомился с новым направлением динамично развивающегося спорта - кайтом, стремительно набирающем обороты, так как на нем было проще и быстрее научиться кататься, а инвентарь был гораздо компактнее и легче в сложенном виде, что позволяло спортсменам проще путешествовать. Кайт Дмитрий освоил в совершенстве и получил не только первую славу, но и возможность ездить по всему миру. За несколько лет Димитрий стал одним из первых тренеров по кайту и Первым Чемпионом России по кайту в 2003 году.

В 2008 году был снят знаковый для индустрии фильм "Tekilla", обучающий искусству кайта. Авторами выступили Евгений Бобров и Дмитрий Забула, на тот момент уже известный кайтер России и опытный тренер.

"Когда у Жени Боброва возникла идея снять обучающий фильм по кайту, то он в первую очередь обратился ко мне. Потом родилась идея пригласить еще двух человек, чтобы более разнообразно представить обучение. По рассказам трех разных людей, у учеников складывалась более цельная картина. – вспоминает Дмитрий, свой первый визуальный проект по спорту. – Женя знал, как классно снимать, а я знал, как учить, так как много лет занимался этим. И так как я начинал с нуля, никто мне не объяснял, как все это делать. Я по ходу сам придумывал обучающий материал, основанный на собственном опыте”.

В итоге у команды сформировался уникальный подход к обучению и до сих пор, если зайти в ютуб, можно увидеть свежие комментарии, о том что это самое понятное обучающие видео по кайту, несмотря на то, что прошло уже много лет.

Однако на этом виде спорта Дмитрий не остановился – его сердцем завладел серфинг.

"Когда я начал путешествовать, то впервые попробовал серфинг в Доминикане, куда в 2003 году я прилетел как частный тренер по кайту. Я влюбился в этот вид спорта и все свободное время тренировался на серфе, а оказавшись в 2008 году на Бали, решил окончательно сменить кайт на серфинг и решил остаться на острове”, - говорит Дмитрий.

Фото: Everton Luis

Это решение стало судьбоносным для развития серфинга в России – в тот момент серфинг был практически не развит в нашей стране и русских серферов были единицы. Для того чтобы кататься на серфе каждый день, спортсмен открыл одну из первых русских школ серфинга на Бали. "Я уже давно хотел запустить какой-то свой бизнес, а не работать просто тренером. И когда я путешествовал по странам, я присматривался к разным местам, где бы я хотел жить, где бы хотел открыть серф-школу. Мой выбор пал на Бали и мы с товарищем открыли ее в Куте. Проект оказался удачным и разросся до сети серф-кэмпов в Чангу и Куте, для нас было важно присутствовать в разных районах, чтобы ловить разные волны," – рассказывает Дмитрий. - На первом этапе мы просто старались расти вширь, чтобы было как можно больше учеников и это получилось - у нас доходило до 100-120 учеников в день, а в кэмпах ежедневно проживало по 40 человек" - вспоминает Дмитрий. Школа динамично развивалась и доросла до двух офисов, где работало более 25 человек. Новый формат Дмитрия для серферов - кэмпы, которые отличаются от школ тем, что все ученики там не только тренируются вместе, но и проживают, помог сплотить вокруг себя людей полностью ориентирующих свои путешествия на сёрфинг.

В дополнение к школе Дмитрий придумал развивать серфовые путешествия, которые назвал сёрф-трипы. Ученики школы ездили по Индонезии на соседние острова, а также в другие страны - в Калифорнию, в Австралию, на Филиппины.

Благодаря такой активности Дмитрия, ежегодно огромная масса людей проходила через его школы серфинга. Россияне специально прилетали учиться, понимали как это классно, возвращались домой и рассказывали друзьям. Те в свою очередь, тоже хотели прилететь и покататься на серфе. Так благодаря Дмитрию и его школе, русский серфинг начался на Бали и становился все более популярным.

"Мы стремились кататься и развиваться и мотивировали других к катанию и развитию в серфинге", - вспоминает пионер российского серфинга. Кроме того большую роль сыграл личный пример Дмитрия, который многие годы демонстрировал свое мастерство катаясь, ведя социальные сети и рассказывая в них об этом.

В 2009 году была зарегистрирована Федерация Серфинга России. Однако первые соревнования решили проводить за рубежом, так как никто не предполагал, что в России можно кататься. В первый же год было решено провести три этапа соревнований: один на Бали, другой в Доминикане, третий в Португалии.

Дмитрий был хорошо знаком с Феликсом Паком, президентом Федерации серфинга России, поэтому он предложил именно Дмитрию проводить этап «Чемпионат России по Серфингу» на Бали, так как знал, что доверяет одному из самых опытных владельцев школ. Так школа Дмитрия выступила организатором одного из этапов, впрочем, как и на следующий и последующий годы.

Эти соревнования и школа существенно популяризировали серфинг в России. В стране оказалось довольно много сильных спортсменов и серфинг начал активно развиваться и вдруг оказалось, что в стране есть масса мест для катания и состязаний. Участники соревнований, возвращались домой и искали места для катания и тренировок в России. И оказалось, что кататься можно очень много где, в том числе в Питере – на Финском заливе и на Ладожском озере. "Потом серьезно начал развился вейксёрфинг за катером, который сейчас очень популярен в Москве" - говорит Дмитрий. Сейчас вейксёрфинг - это тоже огромная индустрия, не меньше, чем серфинг.

Осознав возможность серфить на родине турнир закономерно перекочевал в Россию. Однако турнир Дмитрия на Бали до сих пор остается одним из самых популярных и любимых среди опытных серферов.

Такие виды спорта как: кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг – экстремальные виды спорта, в которых сильны комьюнити обычно развиваются благодаря энтузиастам. "Если есть энтузиасты, которые сами хотят развиваться и вокруг себя развивают, то этот спорт движется и развивается. Если такие энтузиасты теряют интерес, то такие направления могут загнуться", – заключает Дмитрий.