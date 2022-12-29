Кризис доверия: названы четыре условия переговоров по ядерному оружию России и США

Москва пойдет на диалог с США по вопросам ядерных вооружений не ранее достижения основных целей Специальной военной операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых главных вопросов в нынешней международной политике – это отношения России и США. И по своей значимости он ничуть не уступает отношениям США и Китая. И оставляет далеко позади происходящее между каждой из этих стран с тем де Евросоюзом, в силу несамостоятельности того же ЕС и его слепого следования в фарватере американской политики.

О том, что происходит в этой области глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил в интервью телепрограмме "Большая игра".

- Было от США несколько таких предложений неформальных за этот период. И мы каждый раз отвечали согласием. Материализовалось одно из них - встреча (директора ЦРУ) Бернса и (директора СВР) Нарышкина в Анкаре, - рассказал Лавров. - Были и другие параллельные заходы, тоже со ссылкой на поручения из Вашингтона. Мы не отказывались ни разу. Но потом эти заходы как-то сошли на нет.

И добавил, что встреча Нарышкина и Бернса должна была остаться конфиденциальной, но американцы допустили утечку. "Мало что держится в секрете в наши дни, - усмехнулся Лавров (уж не на Макрона ли еще походя намекнул). - Хотя мы всегда стараемся такую договоренность соблюдать".

В отличие, кстати, от американцев, которые все время плачутся, жалуются на плохую Россию, но при этом сами предпочитают не держать ни письменных соглашений, ни устных обещаний. Как, например, госсекретарь СМША Энтони Блинкен, который недавно опять пожаловался, что Москва не демонстрирует готовности к дипломатическому диалогу. Вот, дескать, и на консультации в рамках двусторонней комиссии по исполнению СНВ в Каир российская сторона не приехала. И неизвестно, когда будет намерена вернуться к разговору. А вот Вашингтон, как тот стойкий оловянный солдатик, всегда готов. Всегда на посту, всегда стоит.

- Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии, - заявил Блинкен. - До тех пор, пока Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение.

Вот только врать не надо. Давно там не стоит.

- Насчет диалога мы не хотим высказывать каких-то пожеланий, потому что США прекрасно знают, что диалог прерывали не мы, - объяснил позицию России Лавров по всем вопросам возможных и невозможных диалогов. - Но сейчас просить - давайте возобновим диалог, мы не собираемся. Это не в нашей традиции. В нашей традиции всегда откликаться на здравые предложения

Конечно, Сергей Викторович – Дипломат с очень большой буквы. И многое не может сказать. Но понятно, что когда Лавров говорит о других предложениях, которые затем "сошли на нет", речь идет о пробных шарах, запущенных Вашингтоном Москве, чтобы посчитать, стоит или нет дальше пытаться продвигать свои усилия, и может ли измениться позиция Москвы по тому или иному вопросу.

Но есть и другие источники, занимающие, пусть и не настолько, но достаточно высокое положение и хорошо информированные по данным вопросам.

- Руководство России испытывает очень обоснованный кризис доверия в отношении США и их союзников в области уже совершенно любых договоренностей, - поделился с "КП" высокопоставленный и весьма информированный источник. – Потому что та сторона не просто готова отказаться, но и отказывается от своих обещаний и разрывает уже заключенные соглашения. Так уже было с Договором по ПРО, с соглашением по ракетам средней и малой дальности. И, кстати, с теми же Минскими соглашениями.

Месяц назад "Комсомолка" писала: "Источники, знакомые с ситуацией говорят, что причиной отмены консультаций стал как раз курс Вашингтона на эскалацию конфликта на Украине. Расширение поставок и затягивание конфликта ведет к серьезному усилению напряженности во всей Европе. А работа с теми, кто раздувает пламя на нашем континенте является на фоне происходящего алогичной. Логично!"

Тогда этот высокопоставленный источник откровенно заявил: "Москва пойдет на диалог с США по вопросам ядерных вооружений не ранее достижения основных целей Специальной военной операции, свертывания на Украине любого военного присутствия стран НАТО и вывоза оттуда вооружений".

Спустя месяц ничего в этом вопросе, по большому счету, не изменилось. Разве что произошло некоторое ужесточение позиции Москвы в качестве ответа на усиление эскалации ситуации на Украине со стороны США после принятия решение о новом пакете военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, в частности, обещания отправить Незалежной батарею ЗРК "Пэтриот".

- Диалог по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен только при условии предварительных гарантий со стороны Запада, - поделился с "КП" все тот же источник и добавил, что гарантии должны быть даны не на бумаге в виде обещаний, которым в Москве не верят, а выражены в конкретных практических шагах. - Отказ от поставок Украине современных высокоточных вооружений, прекращение прямого участия в конфликте – вывод военных советников наемников, отвод сил из приграничных регионов и отказ от вовлечения в НАТО Молдавии.

Естественно, помимо Молдавии, речь идет и о Грузии с Украиной. Но позиция по ним была озвучена еще раньше. А в последнее время именно к Молдавии у США и НАТО появился повышенный интерес, на что указывает и специфическая активность одной там гражданки Румынии, занимающей пост президента Молдавии.

В отличие от Украины, где вчера запрещают сами себе переговоры с Россией, а сегодня сообщают о готовности к ним, Россия своей позиции не меняет. Для США такое, возможно, нечто новое и неожиданное. Но придется привыкать. И – либо соглашаться, либо отказываться от диалога.

Как любят говорить спортивные комментаторы, мяч сейчас на стороне соперника. Захотят ли они дать миру шанс, зависит от них.