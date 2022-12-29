Кризис к нам приходит: Вы удивитесь, как много россиян будут работать в новогодние праздники

Процент россиян, которые планируют трудиться на новогодних каникулах, заметно вырос Фото: Shutterstock

Первым делом на каникулах - работа! А салаты и шампанское - потом. Конечно, это правило работает не для всех. Но для многих: почти у четверти россиян длинные новогодние каникулы превратятся в трудовые будни. При этом 19% будут трудиться на основной работе, еще 4% возьмут подработку. Это показал опрос, который «Комсомолка» провела среди подписчиков в соцсетях.

Если полистать опросы, которые проводились в конце 2021-го, то в прошлые новогодние каникулы работать собирались 15 – 19 процентов россиян. Но тогда ситуация была другой: пандемия отступала, мы с трепетом ждали счастливого года без осточертевших ограничений, полного открытий и путешествий. А еще - помните? - год назад в экономике бушевал постковидный рост, начали расти зарплаты… Вот и не планировали многие из нас вкалывать в январские выходные. Зачем надрываться? И так на хлеб с маслом хватит.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

И теперь мы снова ждем новый год с трепетом. Только трепет уже немного другой. Коронакризис сменился просто кризисом, каждая копейка на счету. Вот и выросло число тех россиян, которые даже перед праздниками на вопрос «Граждане, кто хочет поработать?» радостно отвечают «Я!» Хоть на цементном заводе, хоть в песчаном карьере, лишь бы деньги платили.

Впрочем, и про мясокомбинат с ликеро-водочным мы тоже не забудем. У большинства россиян все-таки найдется время и для веселых посиделок с друзьями, и для культурного отдыха, и для путешествий, в том числе и за границу (см. «Ой, опрос, опрос»). Но все же самое популярное занятие на новогодних праздниках – отдыхать дома и отсыпаться. И то верно: трудный был год, хочется просто расслабиться, доедать оливье и допивать заливное.

Ну а если вы собираетесь работать, то только за двойную оплату! Таков закон.

РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дайте две

Согласно трудовому кодексу, за работу в праздничные выходные дни (с 1 по 8 января) полагается повышенная оплата:

- Работникам на окладе - в двойном размере.

- Сдельщикам - по двойным расценкам.

- Работникам, чей труд оплачивается по тарифам – по двойной тарифной ставке.

Работодатель имеет право заплатить и больше двойного размера. Но меньше – нельзя.

Также за работу в праздничный день сотруднику могут дать выходной. В этом случае работа в праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот месяц, когда он возьмет этот день отдыха, не уменьшается.

Что вы планируете делать в новогодние каникулы?

Отдохну дома, высплюсь 43%

Буду трудиться на основной работе 19%

Буду навещать друзей и родных 14%

Поеду за город, на дачу 6%

Займусь активным отдыхом (лыжи, спорт и т. д.) 5%

Займусь культурным досугом (театр, кино и т. д.) 4%

Буду подрабатывать 4%

Отправлюсь в путешествие по России 3%

Поеду за границу 2%

Опрос проведен среди подписчиков "КП" в соцсетях. Участие приняло 4 тысячи человек.