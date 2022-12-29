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29 декабря 2022 15:07

Кризис к нам приходит: Вы удивитесь, как много россиян будут работать в новогодние праздники

Процент россиян, которые планируют трудиться на новогодних каникулах, заметно вырос
Евгений ОРЛОВ
Процент россиян, которые планируют трудиться на новогодних каникулах, заметно вырос

Процент россиян, которые планируют трудиться на новогодних каникулах, заметно вырос

Фото: Shutterstock

Первым делом на каникулах - работа! А салаты и шампанское - потом. Конечно, это правило работает не для всех. Но для многих: почти у четверти россиян длинные новогодние каникулы превратятся в трудовые будни. При этом 19% будут трудиться на основной работе, еще 4% возьмут подработку. Это показал опрос, который «Комсомолка» провела среди подписчиков в соцсетях.

Если полистать опросы, которые проводились в конце 2021-го, то в прошлые новогодние каникулы работать собирались 15 – 19 процентов россиян. Но тогда ситуация была другой: пандемия отступала, мы с трепетом ждали счастливого года без осточертевших ограничений, полного открытий и путешествий. А еще - помните? - год назад в экономике бушевал постковидный рост, начали расти зарплаты… Вот и не планировали многие из нас вкалывать в январские выходные. Зачем надрываться? И так на хлеб с маслом хватит.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

И теперь мы снова ждем новый год с трепетом. Только трепет уже немного другой. Коронакризис сменился просто кризисом, каждая копейка на счету. Вот и выросло число тех россиян, которые даже перед праздниками на вопрос «Граждане, кто хочет поработать?» радостно отвечают «Я!» Хоть на цементном заводе, хоть в песчаном карьере, лишь бы деньги платили.

Впрочем, и про мясокомбинат с ликеро-водочным мы тоже не забудем. У большинства россиян все-таки найдется время и для веселых посиделок с друзьями, и для культурного отдыха, и для путешествий, в том числе и за границу (см. «Ой, опрос, опрос»). Но все же самое популярное занятие на новогодних праздниках – отдыхать дома и отсыпаться. И то верно: трудный был год, хочется просто расслабиться, доедать оливье и допивать заливное.

Ну а если вы собираетесь работать, то только за двойную оплату! Таков закон.

РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дайте две

Согласно трудовому кодексу, за работу в праздничные выходные дни (с 1 по 8 января) полагается повышенная оплата:

- Работникам на окладе - в двойном размере.

- Сдельщикам - по двойным расценкам.

- Работникам, чей труд оплачивается по тарифам – по двойной тарифной ставке.

Работодатель имеет право заплатить и больше двойного размера. Но меньше – нельзя.

Также за работу в праздничный день сотруднику могут дать выходной. В этом случае работа в праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот месяц, когда он возьмет этот день отдыха, не уменьшается.

Что вы планируете делать в новогодние каникулы?

Отдохну дома, высплюсь 43%

Буду трудиться на основной работе 19%

Буду навещать друзей и родных 14%

Поеду за город, на дачу 6%

Займусь активным отдыхом (лыжи, спорт и т. д.) 5%

Займусь культурным досугом (театр, кино и т. д.) 4%

Буду подрабатывать 4%

Отправлюсь в путешествие по России 3%

Поеду за границу 2%

Опрос проведен среди подписчиков "КП" в соцсетях. Участие приняло 4 тысячи человек.

Экономика: ДЕНЕЖКИ