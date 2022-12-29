Здесь будет место силы: Астролог Тамара Глоба предсказала судьбу России в 2023 году

Тамара Глоба рассказала о том, что в России в 2023 году начнется переход в новое время. Фото: СОЦСЕТИ

В Новый год многие стремятся заглянуть в будущее. Поэтому астрологи публикуют массу гороскопов и предсказаний. Самый известный астролог страны Тамара Глоба дала подробный прогноз на новый год во время интервью на радио «Комсомольская правда». Публикуем основные характеристики года и советы Тамары Глоба.

Астролог Тамара Глоба – каким будет 2023 год

- 2023-й очень двойственный год. Знаете, чем он хорош? Он во многом заканчивает процессы всех предыдущих лет, которые мы прожили, начиная от 2000-х. И все, что было в этот период вялотекущее (попытки перестройки, мирного сосуществования, и в то же время каждый пытался в свою сторону тянуть проблемы, связанные с мировым господством) - 2023-й подводит итоги всего этого периода и открывает новый. Пока этого, может быть, будет не видно. Но вскоре мы увидим результаты.

- Начиная с 2023 года (период трех месяцев весны) Россия начинает формировать место силы. И впоследствии мы проявимся как это место силы. Потенциал народа, потенциал мысли, потенциал новых возможностей - начнут проявляться внезапно. Это будет связано в том числе и с финансовой системой (попытки создания новых финансовых платформ). Но в то же время чем год плохой не только для России, но и для многих других стран? Кардинально он тяжелый тем, что рухнут предприятия, уже разрушенные в 2022 году. Здесь очень важны новые процессы, новые технологии. Те, кто поймет это и сумеет перестроиться и вкладываться в этот процесс, те будут расти.

- Идет переход в новое время. Оно формирует этот взрыв потенциала. И провинция, и центр страны будут сильно меняться. Это последующий период - на 20 с лишним лет. Первая точка открытия будет в 2023-м, когда новое время встречается со старым. А вот как раз 2024-й начнет открывать этот потенциал. 23-й год - это время, когда «шаг вперед, а два назад», а потом все-таки движение вперед... Пока другие страны выстраивали на новом уровне все, что касается новых технологий, мы пользовались чужими платформами. Пришло время движения вперед.

- Мы должны научить молодежь, что надеяться только на себя нельзя, один в поле не воин. Нужно быть в коллективе; в семье.

- Тройка лет: 2021, 2022 и 2023 - очень напряженные. 2023 будет самый концентрированный. Начало 2023 года - это время наиболее активных действий, которые связаны с СВО. Тоже самое и в других странах – действия, связанные с военными событиями, агрессиями и т.д. И то же самое мы увидим в конце 2023 года. 2024 год (его весенний и летний период) будет активно строить мирный процесс.