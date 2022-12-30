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Политика30 декабря 2022 4:00

Как и когда закончится спецоперация на Украине: военкор Стешин дал честный ответ

Военкор Дмитрий Стешин предположил, что спецоперация России на Украине закончится к осени 2023 года
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Иван ПАНКИН
Иван ПАНКИН
Дмитрий Стешин поговорил о главном

Дмитрий Стешин поговорил о главном

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Предчувствие СВО»

- Давай стартовую точку найдем. В какой момент ты понял, что военная спецоперация неизбежна?

- Что-то у меня екнуло, когда начались в приграничье непрекращающиеся учения наших войск. В ночь начала СВО мне позвонил мой начальник в 5 утра и говорит: «Ты спишь? Началось». А спал я уже в располаге нашего батальона на двухэтажных нарах. Стало понятно, что сейчас мы выдвинемся куда-то. Все уже было готово, сформировали колонны, я получил на свою машину номер - и понеслось.

- В какой момент ты понял, что нас впереди ждут неприятные времена?

- Где-то в июле.

- Только через полгода?

- Я все это время был в Мариуполе, там мы побеждали, брали пленных тысячами. Чего нам на этом локальном участке фронта думать о том, что все пошло как-то не так? У человека на войне немножко туннельное зрение, он видит только то, что перед ним. А потом все забуксовало. Но поразила одна деталь. Я ездил к вертолетчикам в Валуйки, Белгородская область. Летал с ними на штурмовку укреплений у поселка Пришиб. И был поражен, насколько пустые дороги в Харьковской области. Там не было привычного движения военной техники, войск. Оперативная пустота. Нас было очень мало для нового формата спецоперации.

- А что не так с форматом?

- Мы проводили стремительную полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну.

В Мариуполе брали пленных тысячами

В Мариуполе брали пленных тысячами

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Пробуждение в оглоблях»

- Ты предполагал, что НАТО впряжется?

- Да. Украина - это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. И как мы покажемся в этой спецоперации, как мы ее закончим, от этого будет зависеть, будет ли вторая серия. Аналогии есть в истории - финская война.

- Скажи, у тебя есть конкретный ответ на вопрос, почему же Запад реально так впрягся за Украину?

- Потому что Запад понял, что в мире начал складываться альтернативный центр силы. И по численности населения в этом центре силы, объемам промышленности Запад как-то немножко проигрывает, и последствия могут быть непредсказуемые. Россия не скрывала, что она одна из инициаторов создания двухполярного мира, каких-то союзов больших государств, альтернативных Западу.

Плюс нас ненавидят просто за то, что мы есть. Слишком большие и независимые.

Запад завалил Украину оружием

Запад завалил Украину оружием

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Запахните души»

- Ты много раз проводил параллели с Великой Отечественной. Можно сравнивать?

- Я начал ее сравнивать с 2014 года, лежа в Славянске в гостинице под названием «Украина», в домике из бронежилетов. У меня просто бабушка освобождала эти места, и я думал тогда: хорошо, что она не дожила, не увидела этого. Против нас те же знамена и символы, та же идеология - странное превосходство одной единоутробной нации над другой.

- Что это за нация такая?

- Их называют «политические украинцы». Они могут не знать мовы, иметь совершенно русские фамилии, но готовы за украинство пролить свою кровь и сколько угодно чужой - детской, женской. На днях погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R., по фамилии Ежов. Хорошая такая «украинская» фамилия. Я с ним встречался в 2006 году в чернобыльской зоне, душевно пообщались тогда. Мне написали, что уже в 2014-м он призывал «убивать русню» и пошел добровольцем. Думаю, сейчас он убил бы меня не задумываясь.

Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями

Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями

Фото: Дмитрий СТЕШИН

От языка не откажешься

- Возникает закономерный вопрос: как надолго, по твоему мнению, все это затянется и как ты видишь окончание?

- Предположу, что закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже нет.

- Мы на танках въедем на Крещатик?

- Как минимум. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями. В остальных областях, я совсем не удивлюсь, если Ивано-Франковск вдруг проголосует на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Они очень практичные люди - украинцы.

- Подожди, это же западная часть Украины!

- Да, но я не удивлюсь, если они захотят, чтобы их простили и они были бы с Российской Федерацией. И знаешь, что меня обнадеживает? В 2013 году, когда начал раскручиваться майдан, прошел опрос. Анкеты были все в двух экземплярах - на мове и на русском. Так вот, даже в самых отчаянно западенских регионах люди брали анкеты на русском языке. 80 - 90 процентов. 83% по Ивано-Франковской области. Конечно, ситуация изменилась, но русскую культуру, русский язык не стряхнуть за несколько лет и от него не отказаться.

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