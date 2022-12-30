Мужчины и женщины по-разному выбирают подарки на Новый год: Вот, в чем весь секрет

Ожидания от Нового года у девочек и мальчиков разные. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что такое Новый год? Пляски, песни, бутерброд. Виски, свечи, хоровод. Осетрина и компот. Весь сияет небосвод.

Фантазировать на тему, перевирая слова детской песенки из советского мультика, может любой в силу своих поэтических способностей, жизненного опыта и представлений о прекрасном. Хоть и кажется, что Новый год у большинства людей одинаковый: оливье, шампанское, бенгальские огни, президент, куранты, салюты и снова оливье, но этот сценарий - лишь внешнее оформление праздника. Отношение к самому сказочному дню в году у каждого свое. Да, сказка, да, чудо, да, подарки под елочкой, но, как говорится, есть нюансы. Особенно если сравнивать женское восприятие Нового года и мужское.

«Что тебе подарить, человек мой дорогой?»

- Ничего не поделать, - говорит, излучая предновогоднее настроение, семейный психолог Олеся Колесниченко. - Лед и пламень, помните? Мужчины и женщины такие разные, что даже к самому долгожданному и любимому празднику относятся по-разному. Казалось бы, ну в чем тут может быть несогласованность? А она есть.

Все начинается с выбора подарков. Вот моя знакомая Юля, например, как и большинство женщин, всегда покупает новогодние презенты заранее. Еще в сентябре она выследила скидки и отхватила для мужа Бори навороченную электробритву (по-нынешнему - триммер). Откровенно говоря, он такими не пользовался. Но постоянно ворчал, как быстро приходят в негодность лезвия его старого доброго «Жилетта»: «только и делаю, что меняю, а стоят они как самолет». А еще размышлял вслух, а не перейти ли ему на «электронику». Бдительная Юля ворчание супруга, брошенное в воздух, запомнила, и вуаля - в этот Новый год Борис найдет под елочкой электробритву. Юле только и остается, что нарядно ее упаковать.

- Женщины редко тянут с подарками до последнего, - объясняет психологию слабого пола, исторически заточенного на подбрасывание в семейный очаг дровишек, психолог. - Чаще всего они загодя, наводящими вопросами аккуратно выясняют, что близкому человеку нужно. Или, как Юлия, мотают на ус. Муж одной моей подруги постоянно сокрушался: мол, салон его машины грязный, надо бы химчистку капитальную заказать, и все никак руки у него не доходили. То денег лишних нет, то времени, то забывал и смирялся. И вот на Новый год моя подруга дарит мужу сертификат на полную химчистку салона автомобиля.

У мужчин все не так. Для подавляющего большинства выбор новогоднего подарка - это ну буквально адские мучения и сплошные нервы. Например, тот же Боря, муж Юлии, лишь за неделю до Нового года вспомнил, что не купил любимой жене подарок под елочку. И запаниковал. Начал шерстить интернет, без толку кататься по магазинам, разыскивая «то, не знаю что». И чем дальше, тем сильнее психовал. Спасла ситуацию прозорливая супруга. Просто сказала: «Дорогой, купи мне, пожалуйста, на Новый год годовой абонемент в фитнес-клуб». И у Бориса отлегло.

- Вообще это идеальная для любого мужчины ситуация, когда вторая половина конкретно говорит, что ей нужно. Сама и без напоминаний, - продолжает рассуждать Олеся Колесниченко. - Мужчины - существа конкретные и прагматичные, неопределенность их выбивает из колеи.

Одни едят, другие мечтают

Ожидания от Нового года у девочек и мальчиков тоже разные. Даже если мужчины романтично говорят про чудеса, зимнюю сказку, волшебство и исполнение желаний, Новый год для них - это прежде всего застолье. И необязательно, кстати, разносольное и пальчикиоблизательное. Мужчина с радостью встретит Новый год, закусывая праздник самыми обычными кушаньями. Главное, чтобы пир был - с вкусной едой и выпивкой, приправленный веселой беседой с приятными людьми. Вот он, апофеоз мужского Нового года.

- Все любят вкусно поесть, это да, - рассуждает семейный психолог Колесниченко. - Но за праздничным столом роли психологически распределяются так, что мужчина - сторона принимающая. А женщина - отдающая. Вот у нее и «зудит», чего бы эдакого поставить на праздничный стол, чем бы удивить гостей и свою вторую половину. Даже если в повседневной жизни она не очень-то напрягает себя готовкой, то, чтобы накрыть праздничный стол, расстарается. Причем не для себя.

Женщинам застолье как таковое менее интересно. Для большинства из них Новый год - это ожидание чуда. Запах мандаринов, нарядная елочка, фонарики на стенах, снежинки на окнах - в новогодние праздники даже самые суровые представительницы слабого пола в душе «впадают в детство». Дожевывая под бой курантов не догоревшую до конца записку с желанием, женщина искренне верит, что оно сбудется, а новый год будет в тысячу раз лучше уходящего. И это настроение она хранит до конца зимних каникул, каждый раз заново впечатляясь то от доброго новогоднего фильма, то от старой песни про трех белых коней.

А мужчина в это время, быстро устав от длинных новогодних выходных, обычно мается от безделья и пытается придумать себе занятие.