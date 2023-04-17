Отсидел 25 лет за чужое преступление: как американца спустя четверть века признали невиновным

Дэниел Виллегас провёл 25 лет жизни в тюрьме. Вердикт о своей невиновности он встретил слезами радости. Фото: YouTube

41-летний американец Дэниел Виллегас провёл 25 лет жизни в тюрьме.

В 1993 году четверо юношей возвращались с вечеринки. Неизвестный на автомобиле поравнялся с ними и открыл огонь по подросткам. Двое погибли сразу же, а убийце удалось скрыться с места преступления.

Подозрения пали на 17-летнего Дэвида Рэнджела. Он отрицал свою вину и заявил, что во всем виноват его 16-летний кузен Дэниел Виллегас, который в тот вечер был в кино.

И Виллегас признался в преступлении. В 1993 году подросток был приговорён к пожизненному заключению.

Его дело попытались пересмотреть через 10 лет. Детективы тщательно изучали документы и нашли нестыковки. Однако, суд отклонил все апелляции Виллегаса, который заявил, что убийства он не совершал, а взять вину на себя его заставили полицейские, однако подтвердить это никак не удавалось.

Дэниел понял, что остаток своих дней он проведёт в тюрьме, но адвокат все же смог найти доказательства невиновности своего клиента.

Когда судья вынес оправдательный приговор, Дэниел не смог сдержать слёз. До сих пор он каждое утро стучит по стене своего дома и не может поверить, что свободен.

Сейчас мужчина воспитывает детей, работает в частной юридической компании и помогает людям защищать свои права.

«Нам нужно больше сосредоточиться на людях, прежде чем они предстанут перед судом и будут осуждены. Потому что, как только вас осудят, и вы окажитесь в тюрьме, вы никогда не будете прежними. Вот почему так важно, чтобы каждый делал свою работу правильно», - говорит он.