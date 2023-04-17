Дмитрий Чернышенко: в 2023 году по программе «Приоритет 2030» 15 вузам Дальнего Востока будет направлено более 2,5 млрд рублей

Опубликован протокол отбора университетов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в программу «Приоритет 2030» Фото: Shutterstock

По результатам защиты еще 4 вуза присоединяться к программе «Приоритет 2030», и теперь в специальном треке задействованы 12 университетов Дальнего Востока. Всего же в «Приоритете 2030» участвуют 15 дальневосточных вузов, где 3 вуза - получатели базовой части программы.

«Запуская программу «Приоритет 2030» по поручению Президента России Владимира Путина нам было важно максимально усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки. Для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе «Приоритет 2030» им будет направлено более 2,5 млрд рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Новыми участниками дальневосточного трека программы «Приоритет 2030» стали:

- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровский край);

- Забайкальский государственный университет (Забайкальский край);

- Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область);

- Сахалинский государственный университет (Сахалинская область).

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил значимость развития Дальневосточного региона. По его словам, дальневосточные университеты должны предложить такие условия для молодых специалистов, чтобы они могли учиться и улучшать качество жизни в родном регионе.

«Дальний Восток — это особый макрорегион со своей спецификой и уникальными вызовами, которые в том числе предстоит решать и университетам. В первую очередь важно сделать так, чтобы у выпускников дальневосточных школ была возможность для развития в родном регионе. Благодаря государственной поддержке по специальному треку программы «Приоритет 2030» местные вузы смогут решить стоящие перед ними задачи. В 2023 году в госпрограмме «Приоритет 2030» участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36. Приглашаем попробовать свои силы в последующих отборах и другие университеты ДФО», — прокомментировал глава Минобрнауки России.

Суммарный размер грантов для указанных вузов по сравнению с 2022 годом вырос в почти 4,5 раза — с 570 млн рублей до 2,5 млрд рублей.

Напомним, 8 университетов для дальневосточного трека госпрограммы «Приоритет 2030» были отобраны в 2022 году, сама программа стартовала годом ранее. В основном треке программы участвуют еще три дальневосточных университета. Они ежегодно получают базовую часть гранта по 100 млн рублей. Это Дальневосточный федеральный университет (Приморский край); Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Республика Саха — Якутия); Тихоокеанский государственный университет (Хабаровский край).

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что вопрос сохранения молодых кадров в ДФО находится на особом контроле у Президента России Владимира Путина.

«Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей для того, чтобы принять решение — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России. Именно такую негативную тенденцию оттока молодежи с Дальнего Востока нам поручил переломить Президент России Владимир Владимирович Путин. Значение данной работы для страны трудно переоценить», — рассказал Алексей Чекунков.

В зависимости от рейтинга, полученного каждым из 12 университетов на конкурсном отборе, вузы были распределены на группы по размеру гранта:

Размер гранта для каждого университета — 316 246 тыс. руб.

- Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова;

- Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского;

- Тихоокеанский государственный медицинский университет.

Размер гранта для каждого университета — 210 830 тыс. руб.

- Благовещенский государственный педагогический университет;

- Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.

Размер гранта для каждого университета — 158 123 тыс. руб.

- Арктический государственный институт культуры и искусств;

- Дальневосточный государственный аграрный университет;

- Дальневосточная государственная академия физической культуры;

- Дальневосточный государственный университет путей сообщения;

- Забайкальский государственный университет;

- Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема;

- Сахалинский государственный университет.

Общее число участников программы «Приоритет 2030» в 2023 году увеличилось до 123 вузов по всей стране.

Справочно

Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты») реализуется совместно Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общий объем финансирования на 2022–2024 годы составит порядка 5,77 млрд рублей.

В октябре 2022 года состоялся первый конкурсный отбор вузов на дальневосточный трек. Его участниками стали восемь университетов из ДФО, каждый из которых получил грант на реализацию программы развития в размере 71,25 млн рублей. Общий объем финансирования на 2022 год составил 570 млн руб.

Программа «Приоритет 2030» реализуется Правительством РФ по поручению Президента России. Сегодня она охватывает 129 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В 2023 году объем финансирования программы составит более 32 млрд рублей.