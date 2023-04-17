Кого нещадно эксплуатируют работодатели: назван признак «удобного» сотрудника

Пашут на тех, кто впрягается. Фото: Shutterstock

Работодатели любят лояльных сотрудников. Ценят, конечно, но не так как бы хотелось самим сотрудникам, а просто злоупотребляют их преданностью. Покладистых, как правило, нещадно эксплуатируют, регулярно наваливая на них дополнительную работу. И никак ее не оплачивают. В итоге, те делают больше своих более строптивых коллег за те же деньги.

Об «издержках» лояльности сообщили психологи, представлявшие аж три университета – Дьюка, Аризоны и Западной Вирджинии (Duke University's Fuqua School of Business, Arizona State University and West Virginia University). В том, что преданным и покладистым приходится труднее всего, убедили серии экспериментов, в которых приняли участие 1400 менеджеров.

Ученые создавали вымышленные компании, моделируя разные ситуации, которые предполагали безвозмездные сверхурочные работы необходимые для достижения главной – сокращения расходов компании. Подопытные менеджеры изучали «личные дела» сотрудников, среди которых хватало и опытных, и ответственных, и сообразительных, и креативных, и продуктивных. Но в большинстве случаев начальники находили самых лояльных подчиненных, чтобы «поручить» им поработать даром и подольше.

- Лояльные работники попадают в порочный круг, - отмечают ученые. – Соглашаясь на дополнительную работу, они повышают уровень лояльности. И в итоге, им поручают всё больше и больше работы.

- Увы, такова «плата» за преданность, - делают вывод психологи.

Житейский вывод: можно и нужно быть лояльным своей компании, но создавать о себе впечатление совсем уж безропотного, вредно. Перетрудиться можно. И доработаться до хронической усталости.

КСТАТИ

Усталые сотрудники невпопад двигают «мышкой»

То, как человек управляет «мышкой» компьютера и набирает тексты, свидетельствует об уровне его усталости. Это подметили специалисты Швейцарской высшей технологической школы Цюриха (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich - ETHZ) в ходе экспериментов, в которых участвовали 90 добровольцев.

Добровольцы выполняли одну и ту же работу за компьютером. Но половину при этом «утомляли», постоянно отвлекая на дополнительные задания. По мере нарастания стресса, движения курсором становились менее точными и более продолжительными. А то хаотичными.

В набранном тексте появлялось больше ошибок – главным образом из-за того «усталые» попадали «мимо клавиш». Возрастало количество коротких пауз.

«Мышка» выдает усталость, даже если пульс не меняется. Фото: Shutterstock

Те, кто работали, что называется, в меру, набирали тексты размеренно, с меньшим числом ошибок. Печатали, не прерываясь, больше букв, правда, делали более длительные паузы.

Частота сердечных сокращений у тех, и у других не сильно менялась. А именно на нее обычно ориентируются, оценивая уровень нервного напряжения. Оказывается, есть более чувствительный метод.

Исследования попутно продемонстрировали, что каждый третий офисный сотрудник в Швейцарии страдает от усталости. Может быть, они излишне лояльны?