Украинские беженцы шикуют в Европе: на пособия закупаются в бутиках и закачивают ботокс, а в свободное время – воруют и разрушают семьи

У британцев открылись глаза на украинских беженок и беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что вслед за немцами и поляками начали смотреть на украинских беженцев не сквозь розовые очки и подданные Его Величества на Британских островах. Издание Daily Mail сообщает, что в Великобритании уже появилось даже "сообщество пострадавших от украинцев". Естественно, местных англичан и англичанок.

Последние, кстати, очень немаловажное обстоятельство, поскольку одна из лидеров сообщества, 53-летняя Эмма Нишигаки заявила, что представляет интересы более десятка женщин, чьих мужей увели украинки, которых они поселили в своих домах. Но только этим дело не ограничивается. Большая часть претензий сводится к финансовой нечистоплотности беженцев.

- Мать и дочь, которые у меня были, были прекрасными, но неприлично богатыми и требовали всех льгот, включая бесплатную школьную форму, велосипеды, ноутбуки, универсальный кредит. Не заблуждайтесь, я не возражаю против того, чтобы украинцы приезжали в Великобританию, чтобы спастись от конфликта, но я возражаю против того, чтобы они жили за счет государства, когда им это не нужно, - считает миссис Нишигаки и уверена в том, что "самая большая ошибка правительства Великобритании заключалась в том, что она не провела более строгие проверки финансового прошлого".

По ее словам, украинские беженцы тратят полученные (и свои) деньги на походы по бутикам и магазинам "не для бедных", инъекции ботокса, посещения дорогих салонов красоты, покупку весьма дорогих гаджетов компании Apple, но при этом категорически не желают компенсировать хотя бы часть расходов хозяев на питание и оплату коммунальных услуг. Для англичан, которые в своем кругу более всего не желают быть кому-то в тягость и сидеть у кого-либо на шее, такое поведение кажется не просто неприличным, а буквально вопиющим.

Более того, после приезда украинских беженцев, в Великобритании участились случаи мошенничеств. Сообщество "обиженных англичан" рассказало о беженце с Украины, который украл товары на тысячи фунтов и бежал из страны. Сама газета обнаружила в соцсетях объявления, предлагающие предоставить украинским беженцам, находящимся в Великобритании, поддельные документы, в том числе, водительские права и поддельные сертификаты экзаменов. Многие британцы, как сообщает издание, стали жертвами не только мошенничеств, но и прямого воровства со стороны своих постояльцев.

Самое интересное во всей этой истории, что британцы не отказываются от предоставления крова этой публике, которую бы в нормальных условиях, они бы не пустили за стол в своем доме. Причиной тому, в немалой степени, являются доплаты, которые получают приютившие беженцев домохозяйства. Но убытков от своего гостеприимства, как получается, для англичан выходит больше, чем прибытка. И в этих условиях британцы требуют от правительства более тщательно проверять беженцев с Украины, чтобы не заселять к ним криминальных и сомнительных личностей.

А британское правительство в ответ сообщает им, что их страхи и упреки чрезмерны, потому что вряд ли значительное число украинских беженцев обманывает систему социального обеспечения.

Значит, британцам предстоит подождать, пока украинцы не нанесут более существенный ущерб. А потом, удивленно озираясь, спрашивать друг у друга на украинский манер: "А кто это сделал-то? А нас-то за що?" Благо, к тому времени от украинских беженцев они смогут этому научиться.