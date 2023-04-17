Люди изобрели велосипед с квадратными колесами: Впечатляющее видео уже набрало 5 миллионов просмотров

Согласитесь: велосипед выглядит первоапрельской шуткой.

Ролик, демонстрирующий велосипед с квадратными колесами, всего за несколько дней набрал почти 5 миллионов просмотров. И продолжает набирать. Людям хочется узнать, каким образом эти колеса катятся. Я сам не сразу догадался.

Секрет прост, но оригинален – для велосипеда, конечно. Катятся, оказывается, не колеса, а шины, которые представляют из себя резиновые гусеницы. Как у трактора.

Изобретение едет вопреки здравому смыслу.

Усилие от педалей передается на гусеницы, а уж они приводят всю конструкцию в движение.

«Велосипед изобрели» специалисты компании The Q – в ролике подробно показано устройство.

Велосипед и в самом деле едет, вот только с трудом верится, что на нем легко поддерживать равновесие – колеса все-таки не крутятся. А ведь именно вращение создает гироскопический эффект и дает завалиться на бок.