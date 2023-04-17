Новая Lada X-Cross 5: о ее перспективах на российском рынке

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

Что нужно сделать, чтобы кроссовер X-Cross 5 заинтересовал российских покупателей? Сколько он должен стоить, чтобы они предпочли «вазовского китайца» натуральному «китайцу»?

Своим мнением поделился главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

– Сейчас ситуация такова, что люди готовы забыть все предустановки, которые были раньше – российский, европейский, китайский, нашей сборки, не нашей сборки, наша эмблема, не наша эмблема и т.д. При одном условии – если будет адекватная, правильная цена. Удачное сочетание цены и количества автомобиля, за нее предлагаемого. Не качества, а именно количества – какого размера машина, с каким мотором, с каким оснащением. Будет нормальная цена – будут продажи. Что такое нормальная цена? Для такого автомобиля, как Lada X-Cross 5, в глазах большинства покупателей это цена, «которая была раньше», ну, допустим, как когда-то у Kia Sportage – 1,5 млн рублей. Но сейчас это нереально.

Я думаю, что цены на X-Cross 5 с механикой и в начальном уровне оснащения будут начинаться в районе 1,8–1,9 млн. рублей. До 2 млн – для того, чтобы попасть в программу льготного автокредитования и чтобы привлечь покупателя. Но в сумме будут привлекать еще и какими-то другими вещами. Например, развитостью дилерской сети – у АВТОВАЗа более 300 дилеров, в любом областном центре машину можно будет грамотно обслужить, найти запчасти по доступной цене.

Фото: Максим Кадаков @ Telegram, t.me/maximkadakov

Из всего этого будет складываться отношение. Выпускать откровенно «голые» машины и стремиться сделать их предельно дешевыми АВТОВАЗ не захочет, так как в этом случае не будет никакой маржинальности, а зачем работать себе в убыток? Ну и на понижение имиджа тоже никто не пойдет.

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