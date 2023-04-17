В ЕГЭ появятся вопросы про спецоперацию: Затронет ли новшество выпускников 2023 года

Громким стало заявление ведомства, что задания о специальной военной операции появятся в Едином госэкзамене по истории после того, как в школах начнут преподавать историю по новому учебнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громким стало заявление ведомства, что задания о специальной военной операции появятся в Едином госэкзамене по истории после того, как в школах начнут преподавать историю по новому учебнику. А он должен поступить в школы уже в этом сентябре. Так когда ждать нововведений?

Все, кто зарегистрировался на ЕГЭ по истории в этом году, точно могут выдохнуть. Во-первых, об изменениях сообщают в начале учебного года, а не накануне экзаменов – таковы правила. Изменения нынче есть, и их немного: заданий теперь 21 вместо 19, не менее 20% вопросов посвятят Великой Отечественной войне, плюс – добавили полчаса на выполнение экзаменационной работы, теперь это 210 минут.

Во-вторых, в Рособрнадзоре сказали:

- Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут включены задания на проверку изученного, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. - Если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы.

А ориентир по срокам дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов еще в январе, сказав, что новый учебник истории для 10-11 классов с разделом про СВО поступит в школы с 1 сентября 2023 года. Переходить на него разрешат постепенно, однако на раскачку дадут не больше года – до сентября 2024 года. Так что новшество коснется нынешних девятиклассников - тех, кто решит сдавать ЕГЭ по истории через два года.

О новом учебнике известно, что планируют объединить в один курс всеобщую историю и историю России, однако отечественной истории отведут ключевую роль. Подробности подачи материала по спецоперации неизвестны кроме того, что школьникам объясняет, почему операция была неизбежна и расскажут о ключевых событиях.

КСТАТИ

Вузы тоже попали в историю

Российская академия образования как раз сейчас проводит повышение квалификации для преподавателей истории в вузах на непрофильных факультетах. Ведь с 1 сентября этот предмет будет обязательным у всех, включая медиков, строителей и других «негуманитариев».

Ядро курса составит отечественная история, но в контексте всемирной. То есть будет и история Древней Греции и Рима, история Византии, период феодализма, внешняя политика РФ, международные отношения и участие в войнах. Из нового - добавят региональную историю и отраслевую, то есть медикам расскажут о ключевых фигурах и важных вехах развития медицины, инженерам – историю техники и пр. Вузы смогут сами корректировать, сколько часов выделять на новый предмет, но – не меньше 144, это утвержденный минимум.