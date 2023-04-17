От штрафа до конфискации земли: как наказать соседей за мусор и бардак на участке

Роскачество рассказало, как призвать к ответу соседей за мусор и бардак на участке
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Известная головная боль многих дачников — на соседний участок никто не приезжает и он постепенно превращается в «джунгли средней полосы». А то там еще и свалка старых вещей и не вывезенный мусор. Эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества рассказали, как повлиять на соседей, которые не торопятся убирать за собой.
Как объясняют эксперты, по Гражданскому кодексу, собственник участка должен поддерживать его в таком состоянии, чтобы он не представлял опасности для окружающих. А также «в пригодном для эксплуатации состоянии». Понятие это широкое, но свалки старой мебели, мусорки и «джунглей» за забором явно не предполагает.
Кроме того, собственник обязан использовать землю по назначению, беречь окружающую среду и соблюдать правила пожарной безопасности.
Исходя из этого, юристы Роскачества составили список нарушений, которые определенно затрагивают права соседей, и на которые можно и нужно жаловаться в контролирующие органы.
Это, в частности:
- свалка на участке, крупногабаритный мусор, который долго не убирают,
- загрязнение почвы, ее истощение,
- содержание запрещенных животных (в садовых товариществах, в отличие от участков под личное подсобное хозяйство, нельзя разводить скот — разрешены только птица и кролики для личных целей),
- нарушение границ территории (это, например, если разросшиеся соседские кустарники и деревья, за которыми не ухаживают, захватили часть вашего участка),
- отсутствие порядка на участке, из-за чего он зарос и больше напоминает джунгли,
- аварийное состояние построек, если теоретически оно может быть опасным для соседей (в случае обрушения может возникнуть пожар или что-то рухнет на соседские строения).
В самом простом случае — административный штраф. Например, если нарушаются правила пожарной безопасности (а ежели на участке свален горючий мусор, и не срублены засохшие заросли бурьяна — они очевидно нарушаются). Штраф для граждан - от 5 000 до 15 000 руб.
- Даже если свалка на участке возникла не по вине собственника (например, он не приезжает на дачу, а мусор приносят те, кто не может дойти до контейнера или не хочет связываться с вывозом крупногабаритного мусора), отвечать все равно придется тому, кому по документам принадлежит участок. Поэтому за своей собственностью надо следить даже в том случае, если вы не планируете ей пользоваться в ближайшее время. Установка забора часто может решить проблему, - поясняют в Роскачестве.
Если участок предназначен для ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, но более трех лет по целевому назначению не используется, по закону его могут изъять — если принятые ранее более мягкие меры не возымели воздействия. Правда, для начала кто-то должен проявить инициативу и пожаловаться на нарушителя.
- Органы земельного или пожарного надзора.
Они могут привлечь за нарушение действующих правил (то есть требований земельного законодательства или пожарной безопасности).
- Местная администрация.
Туда можно подать претензию (коллективную, в том числе) — например, с требованием ликвидировать свалку на чьем-то участке. Администрация может наложить штрафы на нарушителя или начать судебный процесс. Суд принимает решение о мере наказания, вплоть до изъятия участка. Для подачи претензии желательно иметь фото- и видеодоказательства нарушений.
- Перед тем, как жаловаться, есть смысл попытаться решить вопрос мирно — договориться с соседом, чтобы он больше не нарушал закон. Иногда этого достаточно, чтобы нарушения исправили и больше не допускали, - советуют напоследок в Роскачестве.