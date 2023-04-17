Всё не заморозите: Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Россия вошла в ТОП-5 стран по размерам золотовалютных запасов Фото: Shutterstock

«Воровство!» «Грабеж!» «Нарушение международного права!» Как только ни называли российские политики заморозку российских золотовалютных резервов (ЗВР). Но тем не менее, эти резервы остаются российскими. И ставят нас на почетное четвертое место среди всех стран мира по размеру ЗВР.

Напомним, золотовалютные резервы - это финансовая подушка безопасности, иностранные активы государства, которые копят в благополучные времена и тратят в кризис. Практически сразу после начала спецоперации западные страны заморозили те российские ЗВР, до которых смогли дотянуться. То есть все, что хранилось в долларах, евро и прочих валютах стран, которые сейчас принято обзывать недружественными. Это около $300 млрд в пересчете на американскую валюту. Это примерно половина российских ЗВР. Активы в юанях и золоте остались нетронутыми.

Но «заморозка» не равно «конфискация». Эти деньги продолжают принадлежать России, хотя и потратить их в случае необходимости наш Минфин не может. Все это время западные политики обсуждают, что делать с российскими ЗВР – отнять, инвестировать для получения прибыли, потратить на восстановление Украины – но пока так и не пришли к единому мнению.

На фоне этих споров наш Центробанк после годичной паузы снова начал публиковать информацию о размерах ЗВР. Согласно мартовским данным, российские резервы (вместе с замороженной частью) составляют $574,2 млрд. За год они уменьшились на $32 млрд. А эксперты РИА подсчитали: лишь три страны мира могут похвастать более богатыми запасами – Китай, Япония и Швейцария (подробнее см. «Только цифры»).

Что еще интересно: по итогам февраля общая сумма ЗВР всех стран мира сократилась на $276 млрд - до $12,85 трлн. То есть страны начали активно залезать в свои «кубышки». Не хотелось бы накаркать, но это может стать одним из признаков наступающего мирового кризиса, которым нас уже не первый месяц пугают видные экономисты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 стран мира по золотовалютным резервам

По данным РИА Новости на основе информации Центробанков.