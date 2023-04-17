«Место встречи с искусством»: каждый может отправиться в digital-путешествие по Новой Третьяковке с сервисами от VK

Узнать больше об искусстве и по-новому взглянуть на 11 шедевров русских художников в постоянной экспозиции Новой Третьяковки позволит совместный проект VK и Государственной Третьяковской галереи. Вовлекающий маршрут насыщен уникальными материалами о картинах и дополнен технологиями ВКонтакте.

VK запускает совместный проект с Третьяковской галереей — теперь каждый пользователь с помощью технологий VK сможет больше узнать о шедеврах Новой Третьяковки, по-новому открыть для себя работы знаковых художников. Отправиться в digital-путешествие можно в сообществе Третьяковской галереи ВКонтакте — достаточно перейти в сообщения и написать слово «Привет» для активации виртуального проводника. Пользователям будет предложен ознакомительный онлайн-маршрут, который можно пройти, находясь в любой точке мира, и интерактивный маршрут, доступный только при посещении галереи. Чтобы пройти его, необходимо отсканировать камерой ВКонтакте QR-код в фотозоне или зоне входа в экспозицию в здании Новой Третьяковки. Этот маршрут будет доступен посетителям до конца 2023 года.

«Все сервисы VK имеют большую социальную значимость: объединяют наших пользователей, обогащают их духовную жизнь и помогают получать новые знания. Для поддержки искусства мы запускаем серию проектов„Место встречи с искусством“. Первый проект в рамках серии — партнёрство с Третьяковской галереей. Для нас важно быть проводником в мир культуры и искусства и привлекать в него новую аудиторию», - сообщила Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

Получить уникальный опыт цифрового взаимодействия с искусством пользователям помогут технологии ВКонтакте.

«ВКонтакте — уникальная платформа, на которой представлено множество проектов музеев, галерей, а также авторов, художников и музыкантов. Мы хотим, чтобы все они могли представить себя ВКонтакте в полной мере, в том числе с помощью новых технических возможностей соцсети. Для этого можно использовать чат-боты, QR-коды, AR-технологии и другие инструменты. Они помогут не только увидеть картины великих художников, но и прочувствовать их в формате 360°: через музыку, технологии, digital-коммуникацию и даже стикеры. Все наши инструменты работают на вовлечение посетителя, помогая повысить насмотренность и осведомлённость без скуки и потери фокуса», - рассказала Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте.

Главный digital-маршрут в Новой Третьяковке проходит от картины к картине и включает 11 шедевров. Рядом с каждым экспонатом на стене расположен QR-код. Его необходимо отсканировать камерой ВКонтакте, чтобы открыть доступ к информации о произведении и уникальному контенту. Посетители смогут увидеть серию коротких роликов о шедеврах XX века от VK Клипов — они доступны эксклюзивно только на офлайн-маршруте. Виртуальный проводник предложит образовательную статью или видео с интересными фактами о произведении, а проникнуться настроением картины поможет специальный плейлист от VK Музыки. При прохождении маршрута пользователи смогут получить уникальные стикеры и принять участие в розыгрыше коллекционной одежды — свитеров, футболок и шарфов, созданных по мотивам сюжетов известных картин.

Узнать много нового про картины из постоянной экспозиции Новой Третьяковки можно и онлайн в любое удобное время из любой точки мира. Для этого виртуальный проводник предложит пользователям ознакомительный маршрут. В нём доступны интересные факты о создании музея и история его появления с редкими архивными фото. При прохождении онлайн-маршрута есть возможность получить приветственную часть стикеров, проверить свои знания в области искусства, примерить AR-маску в VK Клипах и ответить в коротком ролике на вопросы о живописи.

«Третьяковская галерея — главный музей национального искусства России. Это гостеприимный музей, известный своей богатой коллекцией и многообразием представленных идей. Современные технологии обогащают опыт посещения галереи и привлекают молодёжную аудиторию, что очень важно для нас. Мы рады интересу молодых людей к нашему собранию и делаем всё возможное, чтобы оставаться в поле их внимания. Надеемся, что совместный проект с VK позволит взглянуть по-новому на известные шедевры Новой Третьяковки», - уточнила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи.

ВКонтакте регулярно поддерживает культурные проекты, помогает их продвижению на платформе и позволяет находить наиболее актуальную для них аудиторию. За 2022 год официальные сообщества музеев, театров и культурных учреждений провели и опубликовали в соцсети более 40 тысяч трансляций и видео, разместили свыше 250 тысяч постов и увеличили охваты в два раза по сравнению с 2021 годом.