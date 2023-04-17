Премьера песни о Пугачёвой "Алла будет петь" обернулась грандиозным скандалом

Автор песни о Пугачевой "Алла будет петь" отказалась поддержать уехавшую певицу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще пару лет назад представить себе такое было бы невозможно: новые песни выходили своим чередом, а ругали их разве что за обсценную лексику или примитивные ценности вроде тачек и бабок. Но в суровое время, когда полутона исчезли, грандиозным скандалом обернулся трек "Алла будет петь", который Кристина Орбакайте выпустила в день рождения матери, 15 апреля.

Теперь песня в поддержку Аллы Пугачевой, которая уехала из России и назвала своих критиков "холопами", звучит едва ли не политическим заявлением. И если с Орбакайте всё понятно - она все-таки дочь своей матери, то к автору текста у публики возникли вопросы. Для поэтессы Натальи Касимцевой эта премьера обернулась подозрениями, как минимум, в эмиграции, а как максимум, - в отсутствии патриотизма и единстве мнений с отвернувшейся от народа Пугачевой. А на такие публичные заявления люди реагируют остро.

Так и пришлось Касимцевой объясняться с публикой за свои стихи.

- Друзья, я должна пояснить ситуацию, так как для многих это стало причиной удивления. Поскольку совсем недавно я написала текст песни "Родина-мать" для Григория Лепса. И эти две песни, по мнению людей, несут разные позиции, - высказалась поэтесса в своих соцсетях. - Дело в том, что текст "Алла будет петь" был написан очень давно и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире. Моя последняя работа - "Родина-мать". Я живу в своей стране и пишу песни для своей Родины, для вас.

Но и после таких исчерпывающих заявлений всё равно нашлись недовольные. Теперь в комментариях к публикации Касимцеву проклинают фанаты Аллы Борисовны, от которой она якобы "позорно открестилась".

- Стыд и позор не поддержать Пугачеву в такой момент, будто она прокаженная! - негодуют поклонники Примадонны, которая, к слову, вряд ли нуждается в их поддержке, сидя в Израиле.