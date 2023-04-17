Оголенная Бузова и эпатажная Лолита: стилист рассказал о модных провалах звезд

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Фестиваль «Муз-тв» «Новый МузОN, отшумевший на LIVE арене, собрал не только именитых звезд, но и совсем молодых артистов. Стилист Омар Байрамов разобрал самые эффектные образы музыкального фестиваля. Как оказалось, не все артисты подготовились к звездной дорожке.

Zivert Фото: Иван МАКЕЕВ

Zivert

- Мне очень нравится эта артистка, но вот ее образы всегда вызывают недоумение, - считает Байрамов.- Наряды у Юли либо недоработанные, либо переработанные. Нет какого-то единого стиля, певица постоянно меняет образы.

Данный образ, вот эти странные рукава, винтажная шляпка, словно сделала какая-то пожилая портниха. Юля же молодая, эффектная, это совсем не ее стиль.

Лолита Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита

- Обожаю Лолиту за ее эпатажность. Образ диско интересный, но я бы посоветовал артистке надеть тоненький поясок, чтобы выделить талию. А то получилось слишком обьемно. Сетка очень опасный материал, выглядит мешковато.

Ольга Серябкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Серябкина

- У Ольги самый удачный костюм на этом фестивале. Тут не к чему придраться: и аксессуары, и цвет наряда, и прическа. Просто 100 из 100. Настоящая поп-дива.

Севиль Фото: Иван МАКЕЕВ

Севиль

- Чревато надевать платье из пайеточной ткани. И это чревато случилось. Не нужно было делать этот волан. Если бы тут был высокий вырез без волана, все было бы идеально. Вообще Севиль идут более строгие и лаконичные наряды. Образ снежной королевы - это ее вектор стиля, - говорит стилист Омар Байрамов.

Люся Чеботина Фото: Иван МАКЕЕВ

Люся Чеботина

- У Люси слишком много черных нарядов в последнее время. Я бы посоветовал ей более яркие костюмы, она же красивая, молодая, можно экспериментировать.

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова

- Мне нравится этот образ Оли. Эдакая наша Бейонсе. Сексапильный наряд подчёркивает длинные ноги Бузовой.

Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

Полина Гагарина

- Стиль фильма «Великий Гэстби». Да, эстетично, красиво, но скучно. Многие дамы ходят в подобных нарядах. Думаю, Полине нужен стилист, который подчеркнет ее индивидуальность.