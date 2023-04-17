Эпидемия изнасилований в больницах: женщины и дети становятся жертвами маньяков прямо на собственных койках

Один из вопиющих случаев произошел с 75-летней Валери Нил, которая скончалась в госпитале в английском городе Блэкпул в 2018 году

Больницы всегда были местом особого попечения со стороны общества: еще бы, ведь находящиеся в них люди обычно особенно уязвимы. Тем страшнее новость, пришедшая из, казалось бы, благополучной Великобритании: на Туманном Альбионе вскрылась целая «эпидемия» изнасилований и сексуальных домогательств в лечебных учреждениях.

Как пишет «Дейли Мейл», сегодня НПО «Сеть по защите прав женщин» (Women's Rights Network) опубликовала доклад, в котором привела шокирующие цифры - за последние три года зафиксировано около 6,5 тысяч различных преступлений сексуального характера в больницах по всему Соединенном королевству, при этом только 4,1% случаев привели к предъявлению официальных обвинений или вызову обвиняемого в суд. Среди жертв не только взрослые женщины, но и дети.

Согласно статистике, с января 2019 года по октябрь 2022 года было зарегистрировано не менее 2 088 изнасилований и 4 451 посягательство на половую неприкосновенность. Если просто поделить эти цифры на число дней, то окажется, что речь идет о 33 случаях в неделю.

Эти показатели, скорее всего, ниже, чем реальное число женщин, пострадавших от домогательств. Некоторые из жертв бояться заявлять о произошедшем, часть считает, что это может лечь позором на них самих или их семьи. Так что реальные цифры вряд ли когда-то станут известны.

Один из вопиющих случаев произошел с 75-летней Валери Нил, которая скончалась в госпитале в английском городе Блэкпул в 2018 году. Сначала ее семья думала, что причиной смерти стал инсульт, однако вскрытие показало, что женщина умерла от страшной внутренней травмы, вызванной «сексуальным насилием после поступления в больницу». Предполагаемого преступника, который оказался медработником, арестовали в 2021 году по подозрению в убийстве и изнасиловании, но в итоге официальные обвинения ему так и не были предъявлены.

Однако авторы доклада уже сделали неутешительный для системы здравоохранения Великобритании вывод: медицинские организации не справляются с защитой пациентов от сексуального насилия. Полиция тоже не особо помогает в борьбе с этим видом преступлений.

Правозащитники рекомендуют улучшить систему учета заявлений о подобных инцидентах, ведь, как пишут эксперты НПО, иногда данные просто теряются. В итоге сами полицейские не могут оценить проблемы в данной области из-за отсутствия адекватной статистики.

Еще один из выводов доклада звучит особенно нетолерантно в современных условиях. Он гласит, что транссексуалы должны размещаться в палатах не так как они себя ощущают, а, грубо говоря, по наличию у них определенных половых признаков, так как больничные палаты должны быть «исключительно для одного пола, чтобы обеспечить надлежащую защиту женщин и девочек».