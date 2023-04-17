Четверть россиян считают, что для женщин нужно отменить ограничения на любые профессии

13% россиян верят, что ограничивать женщин неправильно, даже если эти запреты формальны Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последнее время список профессий, недоступных для женщин (тяжелых или опасных), сократился в 4,5 раза. И сейчас россиянкам недоступно только порядка 100 специальностей, к примеру, плавильщик металлов, варщик целлюлозы и т.д. Однако четверть россиян считают, что и эти последние ограничения нужно отменить. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru.

Так, 13% россиян верят, что ограничивать женщин неправильно, даже если эти запреты формальны. Может быть, ни одна женщина и так не пошла бы плавить металлы, но потенциально такая возможность у каждой должна быть, уверены респонденты.

А вот еще 10% говорят, что отменить запреты нужно, т.к. гендерные запреты несостоятельны. Ведь некоторые женщины куда сильнее и выносливее большинства мужчин. Почему бы им не пойти даже на тяжелую работу, особенно если там хорошо платят, а женщине нужны деньги, и она имеет все возможности.

Однако остальные россияне уверены, что ограничения для женщин в профессиональном плане все же нужны. Если женщина сама не хочет заботиться о себе и своем здоровье, то о ней должно подумать государство и оградить от опасных и вредных для организма работ. Так, 49% опрошенных считают, что все ограничения в нашей стране уместны, и самую тяжелую работу действительно лучше доверить мужчинам.

Еще 15% говорят, что и вовсе вернули бы уже отмененные запреты. Когда-то ограничения вводились не просто так, а с заботой о представительницах слабого пола, поэтому отменять некоторые из них было не слишком-то правильно, считают респонденты. Ведь сейчас женщины на эти специальностях могут подорвать здоровье, лишиться возможности стать мамами, рассуждают участники опроса.

Еще 10% и вовсе считают, что не женское это дело – деньги зарабатывать. Респонденты считают, что добытчиками в семье должны быть мужчины, а женщинам работать не стоит, пусть занимаются собой, домом и детьми, рассуждают респонденты.

Оставшиеся 2% добавили, что затрудняются ответить на постеленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,2 тысячи человек.