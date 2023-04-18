Москва дотянулась до украинских колл-центров: На освобожденных территориях начали ловить мошенников, обманывавших стариков

Мошенники этого центра успели обмануть около 15 тысяч людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердянске задержали и привезли в Москву работника старейшего мошеннического колл-центра. Одного из тех, где работают «сотрудники службы безопасности банка», «полковники МВД» и прочие виды телефонных аферистов. Примерно десять лет они изводили звонками жителей Москвы и Московской области, на счету – около 15 тысяч пострадавших (и это только те, кто написал заявление в полицию).

Правоохранители о них знали уже давно, но дотянуться до преступников на украинской территории было невозможно. Раньше было.

ЖАЛЕЛ СТАРИКОВ, НО НАЧАЛЬСТВО УГРОЖАЛО

Пойманного жулика зовут Евгений, ему 20 лет. На страницах СМИ он уже мелькал: в 2019 году под рубрикой «Наши звездочки» одна из районок писала о нем, как о многообещающем пауэрлифтере. Увы, с беговой дорожки на преступную тропинку парень свернул два года назад, когда понадобилась работа.

- Он уверяет, что пришел устраиваться в обычный колл-центр, а уже потом понял, что там происходит. Обзванивать нужно было жителей Москвы и Московской области. Представляться сотрудником банка. Он был лишь первым звеном. Людей, которые поддавались уговорам, потом передавали в «доработку» более опытным сотрудникам, - рассказывает источник KP.RU.

Такая схема работы Жене, как он рассказал следователям, не понравилась. Слыша на том конце провода голоса безобидных пенсионерок, он якобы говорил, что не туда попал и бросал трубку. И как будто бы даже хотел уволиться, но…

- За организацией этого «колл-центра» в Бердянске стояли люди с серьезными связями. Нацисты. Они были связаны и с силовыми структурами, и с бандитами. Это «начальство», как он уверяет, сказало Жене, что обратного пути нет. Угрожали расправой и ему самому, и семье. Он остался работать, - дополняет источник.

Задержанный парень уже попадал на полосы районных газет ФОТО: предоставлено KP.RU

КУПИЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В этой сомнительной организации парень проработал меньше года, потом она просто закрылась из-за начала спецоперации. Евгений устроился работать охранником и продолжил жить, как ни в чем не бывало. В ноябре 2022 года Бердянск был освобожден нашими войсками. А в это время в московском СК копились заявления на мошенников, оставивших людей без денег.

- Всего потерпевших около 15 тысяч. Сейчас с помощью экспертизы устанавливается, к скольким из них имеет отношение сам задержанный. Точно установить, сколько за эти годы мошенникам удалось вывести денег с чужих счетов, не удалось. Но организаторы преступной схемы смогли купить себе недвижимость за границей, и живут там припеваючи. Отсюда можно предположить, что сумма немаленькая, - отмечает источник KP.RU.

Когда все детали сложились в общую картину, следователи и оперативники из Москвы отправились ловить преступников в Бердянск. Так как сами организаторы закрывшегося центра к тому времени уже сбежали, задержать удалось только Евгения.

- Его в качестве свидетеля попросили проехать в Москву, а уже там после дачи показаний задержали. Потом избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста, - говорит источник.

По словам адвоката Евгения Андрея Бухтеева, вскоре они планируют обжаловать решение об аресте. Судить же парня будут по статье о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не так давно «Комсомолка» рассказывала, что новым трендом в среде мошенников стало «воровство» чужих телефонных номеров. При звонке новым жертвам они с помощью SIP-телефонии меняют собственный номер на номер человека, который им уже отказал. Своеобразная месть приводит к тому, что неудавшейся жертве мошенников начинают массово звонить незнакомые люди (новые жертвы), получившие входящий вызов ранее.

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