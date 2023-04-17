Михаил Филиппов: «Ухожу из театра с тяжелым сердцем, оставляя там много хороших людей»

«КП» позвонила Михаилу Ивановичу, чтобы узнать, в чем причина его решения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях стало известно, что из театра им. Маяковского уходит один из ведущих артистов труппы Михаил Филиппов.

Слухи об этом ходили давно. Решение, видимо, зрело. Еще осенью Михаил Филиппов и актриса Евгения Симонова не захотели участвовать в юбилейном спектакле театра. К 100-летию «Маяковки» новый худрук Егор Перегудов поставил альманах «Истории» с участием корифеев труппы. Михаил Филиппов и Евгения Симонова, безусловно, корифеи.

Решение Филиппова уйти из Театра им. Маяковского совпало с недавней премьерой Егора Перегудова «Любовь по Маркесу». Может, действительно, совпадение. А, может быть, и нет. Кстати, этот спектакль Филиппов успел посмотреть...

«КП» позвонила Михаилу Ивановичу, чтобы узнать, в чем причина его решения.

- Да, оформляю документы, - подтвердил Филиппов. - Уже подал заявление. Но это не спонтанное решение. Оно зрело в течение всего этого сезона.

- Может быть обида? Новый худрук вам предлагал роли в своих спектаклях?

- Предлагал. Обиды никакой нет. Просто климат в театре очень изменился, с моей точки зрения.

- Поясните, пожалуйста...

- Я сужу только по спектаклям. Актёры, которые были заняты в спектаклях Миндаугаса Карбаускиса (прежний худрук театра, 25 февраля 2022 года он написал заявление об уходе по собственному желанию – Ред.), и эти же актеры в новых спектаклях – это… совершенно разное существование. Когда я говорю, что нравственный и творческий климат в театре изменился, мне это видно по работе моих коллег.

- Другим это тоже заметно?

- Не могу говорить за других. Тем более в театре не бывает единства мнений.

- Вы решили, куда уходите?

- В Малый театр (Филиппов с большим успехом уже сыграл Собакевича в Малом в спектакле «Мертвые души» - Ред.). Если 50 лет прослужил в академическим театре, то умирать надо в императорском, - пошутил Михаил Иванович.

- Полвека вы служили в Театре им. Маяковского. Это огромный срок. Не грустно уходить из родного дома?

- Не буду скрывать: ухожу с тяжелым сердцем, оставляя в этом доме очень много хороших людей…

Михаил Иванович не только прекрасный артист, но и человек чрезвычайно деликатный. Не выносит сор из избы. Он не стал расшифровывать свои слова. Но об изменившемся климате в театре писал в соцсетях и прежний худрук Миндаугас Карбаускис. Сменивший его Егор Перегудов (его назначили в мае прошлого года) не посчитал нужным встретиться с Карбаускисом или хотя бы позвонить ему. «Можно ли что-то построить, не пожав прошлому руку?», - написал Миндаугас на своей страничке. Летом Перегудов уволил директора театра – опытнейшего театрального менеджера Александра Стульнева, который когда-то работал директором «Табакерки» в тандеме с её худруком Олегом Табаковым.

Кстати, труппа Театра Маяковского и сейчас вспоминает Карбаускиса с теплотой и благодарностью. «На моей памяти в нашем театре не было такого количества премьер, как при Карбаускисе, - говорила актриса Евгения Симонова в мае прошлого года. - Это был период плодотворной творческой работы». Чего, видимо, не хватает сейчас.