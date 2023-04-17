Украина одержала первую настоящую победу. И, вероятно, последнюю

Правда, пока экологические инспекторы мучились, складывая слова в строки, чтобы еще и в рифму получилось, карпатские леса как-то очень сильно уменьшились в площади, а сами Карпаты на Украине облысели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Моя Украина, моя Батькивщина

Страна несломленных и мужественных людей.

Широкие просторы, и море, и горы,

И песню спивает в саду соловей…

Нет, я не сошел с ума. И не надейтесь. Просто сегодня Государственная экологическая инспекция Незалежной после многолетних интеллектуальных усилий, ослабленных постоянным реформированием в процессе перехода от одной революции к следующей, смогла наконец-то одержать первую настоящую победу. А именно – утвердить «Гимн экологического инспектора»! А вышеприведенные строки – это первый куплет этого самого важнейшего гимна.

Там дальше еще много прекрасного – про журавлей и садочки в припеве, а во втором куплете про «величие и мудрость карпатских лесов». Правда, пока экологические инспекторы мучились, складывая слова в строки, чтобы еще и в рифму получилось, карпатские леса как-то очень сильно уменьшились в площади, а сами Карпаты на Украине облысели. Наверное, и по той причине, что экологические инспекторы оставили леса без своей заботливой опеки.

Но теперь! Наконец-то! После такой-то национальной победы украинцы не просто заживут, а запануют. Помните почтальона Печкина? Это почему он злой был? Потому что у него велосипеда не было. А как велик появился… Так и тут – это пока гимна у инспекции не было, у Украины дела не шли, а теперь все закрутится, завертится.

И ведь как момент подобран. Там под Артемовском в тупой и бессмысленной обороне ВСУшники гибнут чуть ли не тысячами в день (а, может, уже и тысячами), а в Киеве бравые инспекторы под звуки духового оркестра и блеск медных труб хором в парадной форме с вензелями спивают в своей конторе про соловья, «шо спивает в саду».

Духоподъемно. Вдохновляюще. И ведь какая позитивная новина. Поскольку гимн не просто так, а для «воспитания патриотизма и популяризации Государственной службы» И принят гимн был на общем собрании коллектива ведомства не как-нибудь, а единогласно. Потому что все понимали важность вопроса. Слова Максима Железняка, музыка Сергея Железняка – сразу чувствуется семейный подряд, если учесть, что у Максима отчество Сергеевич, и ведомственный подход, поскольку Максим Сергеевич – один из руководителей Государственной экологической службы. Музыка там тоже есть, но прописана так, чтобы сыграть можно было на рояле одним пальцем или в оригинальной манере исполнения нынешнего президента Украины.

Будут ли двум Железнякам отчислять авторские при исполнении сотрудниками ведомственного гимна, осталось неизвестно.

Не поверите, просто камень с души упал. Буквально рухнул.