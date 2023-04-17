Участница Большой Арктической экспедиции отпраздновала день рождения в походе

Фото: Евгений САЗОНОВ

Третий день Большой Арктической экспедиции прошел без происшествий, зато в приподнятом настроении. А все – благодаря прекрасному поводу: одной из участниц похода, Александре Лазаревой, 17 апреля исполнилось… 17 лет.

Что хорошего подарил покорителям Севера этот день? Во-первых, отсутствие белых медведей (напомним, в первый же экспедиция высадилась прямо возле тропы белых медведей, и вечером один такой хищник заявился в лагерь путешественников). Во-вторых, отличную погоду: при -25 градусах мороза солнце припекало так, что лыжники сбросили теплые куртки и остались во флисках – это что-то вроде толстовки. За день они прошли 15,5 км и за все это время встретили только цепочку следов северного песца.

Среди 25 000 московских школьников отобрали всего 14 участников экспедиции, к ним присоединились опытные инструкторы и спецкор «КП» Евгений Сазонов

- Чем они здесь питаются – одному богу известно, - недоумевает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, который также участвует в Большой Арктической экспедиции. Вместе с известным полярником Матвеем Шпаро и московскими школьниками ему предстоит преодолеть около 100 км, чтобы достичь крайней северной точки Евразии – мыса Челюскина. При этом путешественники повторяют путь Семена Ивановича Челюскина, который более 280 лет назад эту точку открыл.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Но в отличие от тех первых путешественников и на зависть северным песцам, участники Большой Арктической экспедиции питаются вкусно и разнообразно:

- Рацион на день – примерно 4000 килокалорий. Для сравнения в обычной жизни взрослому человеку хватает 1500-2000. Но нам нужно восполнять потерю энергии, поэтому мы потребляем много углеводов и жирной пищи: шоколад, конфеты, печенье, галеты, сублиматы (каши, рис, плов). Все это готово к употреблению – стоит лишь залить кипятком, - рассказывает Евгений Сазонов. – А сегодня с утра на завтрак была яичница с беконом. Правда, для этого продукты ночью пришлось согревать в спальнике – они были заморожены. Вечером организовали праздничный ужин – макароны и торт в честь дня рождения Саши Лазаревой.

Фото: Евгений САЗОНОВ

А еще участники Большой Арктической экспедиции читали письма, которые до этого писали московские школьники. В одном из них ученики 10 класса просили прислать им что-нибудь в ответ. И полярник Матвей Шпаро обещал: завтра в течение дня они обдумают ответ, а к вечеру обязательно сочинят послание и зачитают его по телефону прямо из Арктики. Что будет в письме, узнаем совсем скоро: о всех приключениях покорителей Севера рассказывает в дневниках Большой Арктической экспедиции, записанных специально для радио «Комсомольская правда», наш спецкор Евгений Сазонов.