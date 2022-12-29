Пеле: белозубая улыбка обаятельного гения

Личная встреча все расставила по своим местам Фото: REUTERS

Давайте будем откровенны: никто из тех, кто родился во второй половине прошлого века, не может с полным правом сказать, что видел игру Пеле - по телевизору и тем более живьем. Вот и корреспонденты "Комсомолки", направляюсь в далеком 2003-м на встречу со знаменитым игроком, были вооружены лишь кадрами кинохроники и общедоступной информацией, согласно которой Пеле считался королем футбола. Король? Точно? Вы уверены? А кто, собственно, его короновал? Ну-ка, покажите нам этого "специалиста"! Признаться, скепсис по отношению к Его Величеству и у меня, и у моего коллеги Ярослава Коробатова в определенной степени присутствовал. Тем более оба мы видели множество матчей с участием Марадоны и, что греха таить, задавались вопросом о том, а кто из двух - Пеле или Диего - имеет больше прав на королевский трон?

Но, как это часто бывает, личная встреча все расставила по своим местам. Такое в журналистской практике случается регулярно: вроде бы нравился тебе спортсмен, политик или артист, а пообщался с ним лично и понял - пустышка! Или наоборот. В случае с бразильской легендой случилось именно так - наоборот. Все подозрения и сомнения рассеялись моментально, в тот самый миг, когда Король встретил нас на пороге своего номера в одном из московских отелей. Как истинный голеадор, Пеле сразу же пробил в девятку, буквально оглушив гостей морем обаяния и фирменной белозубой улыбкой. Во всем этом не было ни грамма фальши: в тот момент журналисты "Комсомолки" не просто чувствовали себя лучшими друзьями Пеле - они (то есть мы) ими были. И общение, проводившееся при помощи прекрасного (и, увы, ныне покойного) журналиста Игоря Фесуненко, выступавшего в качестве переводчика, превратилось из стандартного интервью в задушевную беседу людей, которые искренне симпатизируют друг другу.

Конечно, мы не обошлись без домашних заготовок и, что уж греха таить, "купили" Пеле шансом пообщаться с его не менее знаменитым коллегой, экс-вратарем сборной СССР Ринатом Дасаевым. Это была классическая фишка "Комсомолки" - придумать необычный ход, выйти за рамки. Свести гениального нападающего и непробиваемого голкипера - согласитесь, в этом что-то было! И Пеле, встретившись с Ринатом, буквально расцвел - два суперигрока завели доверительный разговор, в котором вспомнили и о семейных заботах, и о бизнес-проектах, и, разумеется, о футболе. Журналистам "КП" оставалось лишь слушать и записывать.

Надо ли говорить о том, что после этой встречи ни у кого из нас не оставалось сомнений в том, кто истинный король футбола? Конечно, король - он, обаятельный бразилец, а не скандальный дон Диего или Месси с Роналду (о двух последних в те годы, впрочем, никто толком и не знал).

Сейчас, вспоминая ту встречу, особенно остро понимаешь, насколько драгоценными, эксклюзивными были те часы, которые мы провели в компании гения. И эти мгновения мы никогда не забудем. Как и болельщики всего мира никогда не забудут имя, золотыми буквами вписанное в историю футбола, - Пеле...