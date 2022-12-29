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Звезды29 декабря 2022 20:53

Гарик Харламов проведет новогоднюю ночь с Ольгой Бузовой: «Я буду смотреть, как страдают другие»

После «изгнания» из Comedy Club Гарик Харламов возвращается со своей командой
Ирина ВИКТОРОВА
«Харламов против Камеди» покажут 31 декабря

«Харламов против Камеди» покажут 31 декабря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новогодний выпуск «Comedy Club» со специальным названием «Харламов против Камеди» покажут 31 декабря. И это не случайно. В выпуске будет много звезд, ведущие – комик Павел Воля и певица Клава Кока. Для звездных гостей подготовили трудные, а порой издевательские конкурсы. Клава Кока обрадовалась: «Я много лет сидела в этом зале в качестве гостьи, а теперь я наконец-то ведущая. И я этому очень рада, потому что мне не придется страдать в конкурсах. Я буду смотреть, как страдают другие!» Причем здесь Харламов?

После того, как недавно Гарик Харламов лишь однажды в пятнице не появился в Камеди – эта новость вызвала много вопросов и возмущений зрителей. Вот теперь Харламов отыграется за пропущенный выпуск. Харламов соберет свою команду из звезд – они будут соревноваться в музыкальных конкурсах против команды резидентов «Comedy Club».

Кого позвал Харламов в свою команду? С Гариком в новогоднюю ночь будут петь и играть: Ольга Бузова, Марина Федункив, Ида Галич, Александр Ревва, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие звезды. С ними на комедийном ринге будут соревноваться: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Костя Бутусов и другие коллеги Харламова. В жюри - Ляйсан Утяшева и Екатерина Скулкина. Они будут оценивать конкурсы. К примеру: «Музыкардио» - нужно будет не просто петь, но и активно двигать частью тела, на которую прикреплен кардио-датчик. Песен будет много: петь придется в лучах «пьяного» прожектора, и первые песни, которые приходят в голову…

Праздничный выпуск «Comedy Club» на ТНТ 31 декабря в 23.00.

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