Гарик Харламов проведет новогоднюю ночь с Ольгой Бузовой: «Я буду смотреть, как страдают другие»

«Харламов против Камеди» покажут 31 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новогодний выпуск «Comedy Club» со специальным названием «Харламов против Камеди» покажут 31 декабря. И это не случайно. В выпуске будет много звезд, ведущие – комик Павел Воля и певица Клава Кока. Для звездных гостей подготовили трудные, а порой издевательские конкурсы. Клава Кока обрадовалась: «Я много лет сидела в этом зале в качестве гостьи, а теперь я наконец-то ведущая. И я этому очень рада, потому что мне не придется страдать в конкурсах. Я буду смотреть, как страдают другие!» Причем здесь Харламов?

После того, как недавно Гарик Харламов лишь однажды в пятнице не появился в Камеди – эта новость вызвала много вопросов и возмущений зрителей. Вот теперь Харламов отыграется за пропущенный выпуск. Харламов соберет свою команду из звезд – они будут соревноваться в музыкальных конкурсах против команды резидентов «Comedy Club».

Кого позвал Харламов в свою команду? С Гариком в новогоднюю ночь будут петь и играть: Ольга Бузова, Марина Федункив, Ида Галич, Александр Ревва, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие звезды. С ними на комедийном ринге будут соревноваться: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Костя Бутусов и другие коллеги Харламова. В жюри - Ляйсан Утяшева и Екатерина Скулкина. Они будут оценивать конкурсы. К примеру: «Музыкардио» - нужно будет не просто петь, но и активно двигать частью тела, на которую прикреплен кардио-датчик. Песен будет много: петь придется в лучах «пьяного» прожектора, и первые песни, которые приходят в голову…

Праздничный выпуск «Comedy Club» на ТНТ 31 декабря в 23.00.