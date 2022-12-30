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Общество29 декабря 2022 21:31

Пеле - "Комсомолке": Расскажите читателям, что обидные слова про чемпионство России и хоккей я никогда не говорил!

Вспоминаем наиболее яркие цитаты из интервью великого футболиста "Комсомольской правде"
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
Вспоминаем наиболее яркие цитаты из интервью великого футболиста "Комсомольской правде"

Вспоминаем наиболее яркие цитаты из интервью великого футболиста "Комсомольской правде"

Фото: REUTERS

В далеком 2003 году журналисты "Комсомолки" пообщались с выдающимся форвардом, который сразил нас морем обаяния и рассказал немало интересного. Вот наиболее яркие фрагменты той беседы.

О семье

"У меня три дочки, а у меня еще и четыре внучки! Я всегда мечтал иметь дочек. Они более ласковые. И больше тянутся к папе. Мне всегда хотелось их защитить от всех неприятностей. Сыновья сами себе пробьют дорогу".

О красивых подарках

"Когда жена родила мне двойню, решил сделать ей роскошный подарок. Говорю: вот тебе глобус, выбирай любую точку мира, и мы с тобой уедем в путешествие. Оставим детей нянечке и проведем время вдвоем. Ей нужен был отдых. Она растолстела, когда носила двойню, и считала, что испортила фигуру. Но Ассирия заявила, что из Бразилии никуда не уедет, поскольку это прекраснейшая страна. Сюрприз не получился..."

О шутке про хоккей

"Слова о том, что сборная России станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею, я никогда не произносил. Это мистификация. Обязательно скажите об этом читателям!"

О голливудских звездах

"Фильм "Победа" (приключенческая картина 1981 года с участием Пеле, Сильвестра Сталлоне и Майкла Кейна - Ред.) снимался в Венгрии, где Сталлоне никто не знал. Он был еще молодой. А меня носили на руках..."

Об алкоголе

"Я спиртное не пью. В детстве у меня был неприятный опыт. Отец делал вино, а мы, пацаны, ему помогали: разливали из бочки в бутылки. Доступ к вину был свободный, и я надрался до чертиков. Как было плохо!"

О вратарях и тренерах

"Все вратари - мазохисты. А вратарь, ставший тренером, - мазохист в квадрате! Всю жизнь его в упор расстреливали, а теперь еще все шишки на голову будут сыпаться!"

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