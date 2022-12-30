Пеле - "Комсомолке": Расскажите читателям, что обидные слова про чемпионство России и хоккей я никогда не говорил!

Вспоминаем наиболее яркие цитаты из интервью великого футболиста "Комсомольской правде" Фото: REUTERS

В далеком 2003 году журналисты "Комсомолки" пообщались с выдающимся форвардом, который сразил нас морем обаяния и рассказал немало интересного. Вот наиболее яркие фрагменты той беседы.

О семье

"У меня три дочки, а у меня еще и четыре внучки! Я всегда мечтал иметь дочек. Они более ласковые. И больше тянутся к папе. Мне всегда хотелось их защитить от всех неприятностей. Сыновья сами себе пробьют дорогу".

О красивых подарках

"Когда жена родила мне двойню, решил сделать ей роскошный подарок. Говорю: вот тебе глобус, выбирай любую точку мира, и мы с тобой уедем в путешествие. Оставим детей нянечке и проведем время вдвоем. Ей нужен был отдых. Она растолстела, когда носила двойню, и считала, что испортила фигуру. Но Ассирия заявила, что из Бразилии никуда не уедет, поскольку это прекраснейшая страна. Сюрприз не получился..."

О шутке про хоккей

"Слова о том, что сборная России станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею, я никогда не произносил. Это мистификация. Обязательно скажите об этом читателям!"

О голливудских звездах

"Фильм "Победа" (приключенческая картина 1981 года с участием Пеле, Сильвестра Сталлоне и Майкла Кейна - Ред.) снимался в Венгрии, где Сталлоне никто не знал. Он был еще молодой. А меня носили на руках..."

Об алкоголе

"Я спиртное не пью. В детстве у меня был неприятный опыт. Отец делал вино, а мы, пацаны, ему помогали: разливали из бочки в бутылки. Доступ к вину был свободный, и я надрался до чертиков. Как было плохо!"

О вратарях и тренерах

"Все вратари - мазохисты. А вратарь, ставший тренером, - мазохист в квадрате! Всю жизнь его в упор расстреливали, а теперь еще все шишки на голову будут сыпаться!"