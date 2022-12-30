Американцы подвергли Байдена критике, узнав, где он будет встречать Новый год

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американцы пришли в негодование, узнав, что президент вместе с женой, дочерью и внуками отправился встречать Новый год на карибский остров Санта-Крус.

Стало известно, что Байдены остановятся в частном доме, принадлежащем чете миллиардеров Невиллов, сделавших свое состояние на программном обеспечении. Билл и Ковил Невиллы – не просто близкие друзья президента США, но и крупные доноры Демократической партии.

За проживание в роскошной вилле с тремся спальнями и собственным пляжем Байдены не заплатят ни цента. Стоимость суточного проживания в аналогичном строении на Санта-Крусе в канун новогодних праздников достигает $5000, пишет Daily Mail.

На пляже действующий глава США нежится как раз в тот период, когда Америка подсчитывает ущерб от самого сильного за последний век снежного шторма, оставившего миллионы американцев без домов и электричества. Только в США его жертвами стали более 60-и человек.

Особое негодование американцев вызвал еще и тот факт, что борт номер 1 ВВС США с президентом на борту смог подняться в небо, в то время как из-за непогоды в США были отменены тысячи рейсов, а сотни тысяч пассажиров из-за хаоса в аэропортах не смогли улететь на Рождество и Новый год.

Джо и Джилл Байдены всегда встречают Новый год на Санта-Крусе. Исключение составляли лишь годы, пришедшиеся на пандемию коронавируса. До Байдена на этом острове, входящем в состав неинкорпорированной в США территории – Американских Виргинских островов, из числа действующих глав американского государства был только Гарри Трумэн, посетивший его в 1948 году.

Журналист Лорен Симонетти заявила в эфире телеканала Fox News: «Америку терзают кризисы, а президент США находится в особняке миллиардера. Хорошо, ему тоже нужен отдых. Возможно даже, что он решает – а должен ли он снова баллотироваться в президенты? Зачем? Ведь у нас есть президент, который большую часть времени находится в отпуске».

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