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В мире30 декабря 2022 5:20

Американка объяснила, зачем притворяется своей сестрой-близнецом

Американка три года притворяется своей погибшей близняшкой, чтобы не расстраивать бабушку и дедушку
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Энни звонит родственникам, выдавая себя за покойную сестру.

Энни звонит родственникам, выдавая себя за покойную сестру.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Популярная в США тиктокерша Энни Ниу опубликовала на своей странице видео, в котором рассказала, что ее сестра-близнец погибла ещё три года назад. Но их бабушка и дедушка не знают об этом, поэтому Энни теперь звонит им, выдавая себя за покойную сестру.

Энни – американка азиатского происхождения, а в азиатской культуре, как она рассказала, принято «защищать пожилых людей от ужасных новостей».

- Многие считают, что дедушка с бабушкой заслуживают того, чтобы знать правду. Но они ведь не заслуживают смерти, и нет гарантии, что они смогут пережить известие, узнав всё, - поделилась своими переживаниями Энни.

Ниу и её сестру воспитывали именно бабушка с дедушкой, поэтому она так переживает за них.

Также Энни рассказала, что сестра ей снится почти каждую ночь.

- Я отношусь к этому так, будто до сих пор провожу с ней половину своей жизни, - рассказала девушка.

Видеоролик получил огромное количество просмотров и комментариев. Кто-то поддержал Энни, но есть и те, кто подверг ее критике, требуя рассказать старикам всю правду.

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