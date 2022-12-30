Украина раскалывает Польшу на два лагеря

Шествие украинских беженцев в Гданьске, Польша. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательные истории приходят из Польши, одна другой краше. И нет ничего странного в том, что они так или иначе связаны с Украиной. Именно в этой стране до сих пор действует одна из наиболее мощных систем поддержки украинских беженцев, что начинает, особенно, в сочетании с поведением весьма большого количества представителей этой категории перемещенных лиц, все большее возмущение среди польского населения. Поляки недовольны тем, что украинцам ряд услуг предоставляется бесплатно, что "бешенцы" лезут всюду без очереди, требуют себе недоступных для граждан Польши преференций и так далее. А еще, что получившие в Польше приют украинцы по любому поводу начинают высказывать недовольство недостаточным уровнем комфорта, который им предоставлен.

Это возмущение поляки не только высказывают в соцсетях и в комментариях к различным текстам на украинскую тему в СМИ, но и переносят в сферу торговли и оказания услуг. Так, многие владельцы жилой недвижимости, например, отказывают в аренде своих квартир и домов гражданам Украины. Причем, так и пишут в объявлениях о сдаче квартиры: "Беженцев из Украины не рассматриваю. Даже при двойной арендной плате! Даже с ребенком. Последний раз после сдачи квартиры двум молодым украинцам пришлось делать косметический ремонт и ремонтировать сломанную ими кровать". Последняя информация даже наводит на определенные выводы, если учесть, что в квартире есть, как минимум, две спальни".

В какой-то степени это напоминает объявления на дверях ресторанов Львова до Второй Мировой войны и в вагонах трамваев: "Вход с собаками и украинцами запрещен". Но заметьте, про запрет проживания животных в объявлении хозяина квартиры нет ни слова.

Явная дискриминация по украинскому национальному признаку. А ведь в какой-то степени хлопцы-арендаторы оказались даже интеллигентными, по своим местным меркам. Всего-то сломали кровать, а вот, к примеру, дерьмо стены не расписали, как это привыкли делать многие их соплеменники, осуществляя свою месть европейцам за недостаточную допомогу с их стороны. Хотя, с другой стороны, ремонт косметический все же делать пришлось, так что тут могут различные варианты.

Но самое интересное во всем этом процессе, что раскол Польши по Украине дошел от широких народных масс до верхних эшелонов власти. Показателен в связи с этим настоящий скандал, который на днях случился в парламенте Польши.

Известный польский депутат Сейма, националист Гжегож Браун с трибуны парламента призвал остановить украинизацию Польши. Но после того, как он призвал прекратить поток беженцев с Украины в Польшу, его фактически прогнала с трибуны устроившая истерику вице-спикер Сейма Малгожата Госевска.

- До Москвы! (В Москву – прим. авт.) Езжайте до Москвы! Не нравятся украинские мигранты? До Москвы! До Москвы! – буквально начала визжать и орать в микрофон сия невыдержанная пани.

Сами же поляки выразили свое мнение по отношению к украинским проблемам весьма выразительно, и не словами, а ногами. После того, как Минобороны Польши объявило о небывалых по масштабу 33-дневных учениях в марте следующего года, а военнобязанным стали раздавать повестки (местные СМИ тут же поделились своей информацией, что это скрытая форма мобилизации перед вступлением Польши в конфликт с Россией на стороне Киева и "освободительный поход" на Львов и еще дальше), польские мужчины вдруг ощутили такую ностальгию по другим странам Евросоюза, что более 70 тысяч из них пересекли границу Польши по направлению к Германии, Франции, Португалии и т.д.

Как пишут польские газеты, к марту число таких "украинских патриотов" среди польских мужчин может составить уже несколько сотен тысяч человек. И потому все чаще раздаются голоса о том, чтобы вместо поляков послать на войну украинцев из числа беженцев. К тому же, в газеты просочились сведения о примерно 1700 польских наемниках, которых Украина вернула в Польшу в состоянии, пригодном только для захоронения.

Самим полякам воевать с Россией на Украине явно не очень хочется. Но будут ли их спрашивать? Впрочем, симпатий местного населения к украинцам и Украине это явно не прибавит.

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