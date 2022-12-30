Московская аудитория радиостанции «Комсомольская правда» увеличилась на 42% по итогам года

Фото: Оксана ЗУЙКО

Согласно данным Mediascope, «Радио КП» в Москве лидирует по годовому росту суточной, недельной и среднемесячной аудиторий среди разговорных радиостанций. Суточная аудитория выросла на 42%, прирост у других крупных радиостанций: «Вести» +31%, «Коммерсант» +30%, «Говорит Москва» +29%. Ежедневно в Москве радио «Комсомольская правда» на частоте 97,2 FM слушают 513 тысяч человек.

Источник: Mediascope, Radio Index Москва, население 12+, 06:00-24:00, динамика Daily Reach сентябрь-ноябрь 2022 к сентябрь-ноябрь 2022

Кроме того, исследование* фиксирует увеличение численности аудитории эфира «Радио КП» по сравнению с прошлой волной измерения в течение дня в будни. Максимально этот показатель вырос в ранний утренний час с 6.00 до 7.00 (+34%), а также с 17.00 до 18.00 (+30%) и вечером с 20.00 до 21.00 (+23%). Численность слушателей утреннего эфира (с 08.00 до 10.00) выросла на 13%.

Изменения есть и по портрету аудитории – на 10% по сравнению с прошлой волной измерения снизилось количество пенсионеров*.

- Мы завершаем 2022-й ударно, – отмечает главный редактор «Радио КП» Андрей Горбунов. – За этот год мы увеличили федеральную аудиторию слушателей более, чем в 1,5 раза**. По данным «Медиалогии», «Радио «КП» занимает второе место в рейтинге самых цитируемых станций России.

Радио «Комсомольская правда» — общественно-политическая радиостанция с FM-вещанием более чем в 400 населенных пунктах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Занимает 2 место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых станций РФ. Федеральная аудитория радио «КП»: 2 миллиона слушателей в сутки**

Посещаемость сайта radiokp.ru – 124 тыс. человек в месяц (по данным LiveInternet). Общее число подписчиков в соцсетях радио «КП» - 553 тысяч.

Среди наиболее ярких наград радиостанции:

• «Лучшая новостная радиостанция», «Лучшая деловая радиостанция» (RSA);

• Премия «Герои пера», победитель в номинации «За социальное партнерство»;

• Победитель конкурса «СМИротворец»

* Mediascope, Radio Index Москва, население 12+, динамика Daily Reach сентябрь-ноябрь 2022 к август-октябрь 2022

** Mediascope, Radio Index Россия 100+, население 12+, Апрель-Сентябрь 2022, Daily Reach