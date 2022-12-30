Лидера Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в совращении несовершеннолетней

Как напоминает издание Rolling Stone, написавшее об этом, об отношениях Тайлера и Холкомб было известно еще в лихие 70-е Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной сексуальный скандал в американском шоу-бизнесе: на этот раз Джулия Холкомб обвинила лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера в том, что он вступил с ней в сексуальные отношения, когда ей было всего 16. По словам потерпевшей, Тайлер добился от ее матери возможности оформить над нею опеку, после чего начал с ней сожительствовать.

Холкомб утверждает, что «у нее не было сил сопротивляться власти, славе и деньгам». которыми обладал вокалист Aerosmith, и что он «убедил ее в том, что у них романтические любовные отношения». Встретились они в 1973 году в Портленде, где группа давала концерт. Джулии только что исполнилось 16, Стивену было 25. Он пригласил ее в гостиничный номер, осведомился о ее возрасте, спросил ее, почему она весь вечер гуляет одна, а она рассказала, что у нее проблемы в семье. Ну, а дальше Тайлер «осуществил разные криминальные действия сексуального характера». А утром на такси отправил домой.

Но на этом все не закончилось. Тайлер пригласил Джулию на следующий концерт группы в Сиэтл (это было сопряжено с трудностями - как несовершеннолетняя, она не могла путешествовать на самолетах из штата в штат без сопровождения родителей). А потом и вовсе познакомился с ее матерью и предложил той оформить опеку над девушкой. Он убедил мать, что с ним Джулии будет лучше, чем дома, обещал обеспечить ей хорошую школу, медицинскую страховку и так далее. Удивительно, но мать согласилась. А Тайлер своих обещаний относительно школы не выполнил - вместо этого путешествовал с юной подругой по стране, одновременно снабжая ее алкоголем и разными веществами. Вскоре она забеременела и сделала по настоянию любовника аборт. В квартире, где они находились, произошел пожар, и Тайлер заявил, что Джулия наглоталась дыма, эмбриону не хватало кислорода, так что беременность лучше прервать по медицинским показаниям. (Медики, привлеченные на помощь истицей, считают, что реальной угрозы для ребенка не было). Джулия отказывалась, но Тайлер заявил, что, если она не сделает аборт, он перестанет финансово ее поддерживать. Вскоре после этого она вернулась в Портленд, стала убежденной католичкой, вышла замуж и забыла о романе с лидером Aerosmith.

Как напоминает издание Rolling Stone, написавшее об этом, об отношениях Тайлера и Холкомб было известно еще в лихие 70-е: девушка упоминается в статье, опубликованной в том же Rolling Stone в 1976-м. Да и сам Тайлер в своих мемуарах о ней пишет. Мемуары при этом вышли в 2011 году. Почему Холкомб так долго не подавала в суд? А просто в штате Калифорния не так давно отменили срок давности в отношении дел, касающихся совращения несовершеннолетних. А так называемый возраст сексуального согласия (то есть возраст, с которого человек считается достаточно взрослым для того, чтобы осознанно вступать в сексуальные отношения) в Калифорнии - 18 лет. (При этом в большинстве американских штатов он составляет 16 лет).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа лучшая телеведущая страны. И это не Екатерина Андреева (подробнее)