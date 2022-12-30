Новогодний конкурс мобильной фотографии: vivo предлагает пользователям делиться яркими эмоциями

Компания vivo, глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций, объявляет новогодний конкурс мобильной фотографии, предлагая пользователям делиться искренними, волшебными и весёлыми историями своей жизни, сделанными на камеру смартфона. Не упустить момент, поймать яркие эмоции и поделиться ими с другими — отличный повод для создания праздничного настроения. Главные призы фотоконкурса – новые смартфоны V25 Pro, V25 и V25e, а также другие ценные подарки.

Для участия в конкурсе до 15 января 2023 года нужно проверить подписку на официальную группу vivo Россия, сделать фотографию на смартфон, опубликовав в социальной сети ВКонтакте, поставить хештеги #vivoДрайв, #vivoВосторг, #vivoВайб и отметку сообщества @vivorussia. 28 лучших работ будут отобраны жюри и опубликованы.

Подробная информация о правилах участия доступна по адресу.