Подсчитано, сколько мы съедаем на праздники: пять простых способов снизить калорийность еды

Стало известно, сколько калорий в коронных новогодних блюдах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Корреспондент KP.RU посчитала, сколько калорий мы обычно съедаем на праздники (спойлер - много, ребята, очень много!) и, изучив советы разных диетологов, прикинула, как это обжорство уравновесить. Идея такая: праздники - они для радости, поэтому салаты, бутерброды с икрой, мамин наполеон и прочую вкуснятину оставляем в новогоднем меню. А околопраздничные завтраки-обеды «облегчаем». Тогда в общей картине перебор по калориям сгладится и, глядишь, после каникул втиснешься в любимые джинсы.

1. Выбирайте менее жирные продукты.

Вместо свиных ребрышек или ошейка приготовьте курицу, индейку, морепродукты, нежирную рыбу. Это так же вкусно и полезно, еще и калорий вдвое меньше. То же самое с молочкой: сметану берите 15%, молоко – 2,5%, творог - 2-5%. Твердый сыр бывает не только 50%-ной жирности как обычный российский, но и 30, и даже 17%. Майонез тоже есть низкокалорийный. И держите в голове совет легендарной балерины Майи Плисецкой — жрать на полведра меньше!

2. Не жарьте, а запекайте.

Жирность жареному дает растительное масло (в 7 столовых ложках, которые уходят на средней величины сковородку жареной картошки, столько же калорий, что и в 1 кг вареной курицы). Если без жареного никак, то хотя бы не наливайте полсковороды масла, а просто смажьте дно. Или готовьте, используя гриль, аэрогриль, мультиварку, пароварку, антипригарную сковороду. Даже картошка, если запечь с умом, будет хрустеть не хуже фри.

3. На гарнир – овощи.

Кашу или макароны (если не всю порцию, то хотя бы половину) замените овощами. Хоть тазик свежих помидоров-огурцов слопайте — сплошная польза. А вот идея для картофельного пюре лайт: добавьте к картошке в пропорции 1:1 отварную цветную капусту, брокколи, кабачок или шпинат, а потом измельчите. А если поменьше сливочного масла, а вместо молока - овощной бульон, калорийность уменьшите еще больше.

4. На обед – суп или овощное рагу.

У жидких и полужидких блюд большой объем, поэтому они хорошо утоляют голод, и небольшая калорийность (если не добавлять масло). А вообще обед можно пропустить, чтобы поужинать сытнее. Вариант для крепких орешков — пропустить еще и завтрак в день торжества.

5. Напитки — без сахара.

Вместо обычной колы – диетическая (в ней 0 калорий). Вместо сахара – сахарозаменитель (тоже 0). Вместо бабушкиного компота или лимонада лучше пить воду и чай. Кофе – с молоком вместо сливок.

А с этими продуктами просто будьте начеку — либо уберите с глаз долой, либо ешьте понемногу: колбаса, сосиски, сардельки, бекон и прочие готовые полуфабрикаты, а также конфеты, орешки, алкоголь. Спиртное не только калорийное, но и требует закусок, обостряет аппетит, притупляет здравый смысл и силу воли. В итоге чем больше выпил, тем больше съел.

Сколько калорий в коронных блюдах

Майонезные салаты - оливье, селедка под шубой, мимоза, с крабовыми палочками (100 г) – 180-220 ккал.

Бутерброд с красной рыбой или икрой (один) – 200 ккал.

Мясо по-французски (порция 220 г) – 380 ккал.

Жюльен, холодец (100 г) – 150-180 ккал.

Картофельное пюре с маслом и молоком (100 г) – 100 ккал.

Колбаса сырокопченая (100 г) – 500 ккал.

Сыр российский (100 г) — 360 ккал.

Торт «Наполеон» (100 г) – 440 ккал.

Сладкие напитки - кола, лимонад, компот (1 стакан) – 150-200 ккал.

Шоколадные конфеты (1 штучка) – 60-110 ккал.

Алкоголь (100 мл): шампанское – 100 ккал, коньяк – 230 ккал.

Такие цифры дают приложения по подсчету калорий в еде. (Хотите более точный расчет для конкретно вашего рецепта и ингредиентов – считайте самостоятельно.) Но и по ним видно: плотный новогодний ужин, который у нас обычно начинается в 19-20.00, а заканчивается далеко за полночь, потянет на 2000-300 калорий. А это суточная норма крепкого мужчины!

Сколько кому калорий достаточно – дело индивидуальное, и есть разные схемы подсчета, которые учитывают возраст, рост, вес, образ жизни, физическую активность и пр. Самая простая формула - умножить свой вес на 24 (это будет нижняя граница) и на 36 (верхняя цифра вилки). Можно ориентироваться и на средние нормы: женщины – 2000 ккал, мужчины – 2700 ккал в сутки. Перебираешь — толстеешь. Недобираешь — худеешь.