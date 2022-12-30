От колбасы в оливье мы стареем быстрее. Советы диетолога-эндокринолога, от каких продуктов за новогодним столом лучше отказаться

От колбасы в оливье мы стареем быстрее. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Если молодежь весело ест и пьет в новогоднюю ночь и сутра почти не болеет, то старшим поколениям сытные празднования и обильные возлияния переносить уже сложнее.

- В новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, а также от очень жирных блюд и приготовленных во фритюре, - предупреждает руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. - К минимуму сведите и количество крепких спиртных напитков. Все эти продукты создают большую нагрузку на гепатобилиарную систему (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка). То есть праздник может закончиться приступом острого холецистита и панкреатита, либо отравлением. Что касается колбас разных сортов, то их количество рекомендую сильно ограничить: они содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее. Мясные деликатесы также лучше ограничить, если у вас подагра.

Можно и нужно порадовать себя красной малосольной рыбой, но общая порция не должна превышать 200 грамм за вечер (а это примерно пять полноценных бутербродов, так что вряд ли получится превысить порцию — прим. Ред.). Также можно и нужно поставить на стол икру разных сортов рыб, на ваш вкус. «Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы, внимательно читайте состав, чтобы было меньше добавок», - говорит Екатерина Иванникова.

В целом, любые морепродукты содержат большое количество белка, а он очень важен в пожилом возрасте, поэтому есть их можно в самом разном виде, главное, чтобы они были свежие и приготовлены не во фритюре. Но помните, аллергия на моллюсков является одной из самых распространенных пищевых аллергий.

Конечно, в Новый год не хочется думать об ограничениях, поэтому можно побаловать себя деликатесами, если нет обострения хронических заболеваний ЖКТ. Салаты с майонезом, закуски, соленья, острое и копченое – все это можно, но по чуть-чуть. А вот с 3-4 января лучше вернуться в свой привычный режим питания.

Кстати, если ваш пожилой родственник отказывается встречать Новый год и говорит, что его ничего не радует, обратите на это особое внимание. Врач-невролог, научный сотрудник лаборатории нейрогериатри Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Мария Чердак предостерегла: нежелание встречать Новый год у пожилых людей может свидетельствовать о развитии депрессии или апатии, которые могут быть ранним признаком надвигающихся когнитивных проблем.

Чем заправить салат, если не майонезом

- Многие не представляют праздничный стол без салатов, но их необязательно заправлять майонезом и много солить, - говорит главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик, д.м.н. Оксана Драпкина. - Оливковое масло, сметана или нежирный йогурт — хорошие альтернативы. На праздничном столе должно быть достаточное количество овощей, которые можно порезать как отдельно, так и использовать в салате. Обязательно зелень — базилик, кинза, петрушка и укроп — такая тарелка не только добавит красочности, но и чудесно дополнит новогоднее разнообразие блюд.