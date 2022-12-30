Астероид невероятной силы накроет Землю в 2023 году

НАСА не даст спокойно попраздновать: только что агентство объявило, Земле угрожает невероятного размера астероид. Фото: Shutterstock

НАСА не даст спокойно попраздновать: только что агентство объявило, Земле угрожает невероятного размера астероид. Его сближение с нашей планетой ожидается ранним утром 17 октября. Есть время, чтобы подумать о вечном (и о грехах).

Астероид называется 1998 HH49 и открыли его, как нетрудно догадаться по номеру, в 1998 году. Нет ли своеобразной иронии в том, что астрономы впервые разглядели его в 1998 году, в год мирового кризиса, который положил конец классическому капитализму и более-менее стабильному мироустройству? Скорее всего, совпадение (но мы так не думаем).

Пока прогнозы такие, что Земля уцелеет. Махина размером сто на триста метров в состоянии уничтожить все живое, кроме бактерий, которым и придется заново воссоздавать жизнь на планете. Но, по расчетам, астероид все-таки пролетит мимо, хотя и очень близко. Однако, расслабляться не стоит. У астероидов этой группы орбиты крайне неустойчивы. Они подвержены тяготению не только планет-гигантов и Солнца, но даже тяготению Луны. Пока мы не можем сказать, как эти факторы исказят орбиту астероида. Может, к Земле его притянет, а может, наоборот, отбросит. Но пока это самое близкое сближение 1998 HH49 с Землей в истории, так что все нервничают.

Недавний опыт по обстрелу астероида – чтобы его орбиту поменять – был успешным, но это еще опыт-опыт, практической ценности прямо сегодня он не имеет. У нас нет зарядов достаточной мощности, мы не умеем их доставлять на нужные орбиты, особенно доставлять быстро. Нужны ракеты подобные тем, которые собираются летать на Луну. То есть с огромными двигателями. Скорее всего, для эффективной защиты от астероидов нужна база на Луне, и без такой базы Земля останется «голенькой». А до создания этой базы далеко… как до Луны.

В НАСА подсчитали, что всего с Землей в 2023 году встретится 30 потенциально опасных астероидов. Но они будут не очень опасны, расстояние сближения составит миллионы километров. Благостную картину портит вот этот.

В принципе базу на Луне можно не строить и расслабиться. В Сети появилось видео новоявленного американского пророка, который говорит, что вернулся из будущего. Будущее так себе, но главное – человечество погибнет, да, от удара астероида, но только 6 июля 2788 года. Чувак побывал в 2792 году, и рассказал, что люди все-таки уцелели, но только в своей марсианской колонии. С этой колонией тоже все не просто: мы только там обосновались, как поняли, что на Марсе есть кто-то еще… Не гуляйте по Марсу после захода Солнца. Верим?