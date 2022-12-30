Не все западные лидеры в пролете: кого Владимир Путин поздравил с Новым годом, а кого нет

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

На сайте Кремля выложили все новогодние поздравления Владимира Путина лидерам стран, которые он сделал перед наступающим праздником. Мы изучили, кому написал президент, и что он отметил в своих письмах.

АЗЕРБАЙДЖАН

Мы вышли на новый «союзнический уровень», чтобы вместе с Ильхамом Алиевым «упрочить безопасность на Южном Кавказе».

АРМЕНИЯ

Ереван в отличие от Баку – наш настоящий союзник, так как входит в ОДКБ. Николу Пашиняну президент тоже написал о союзнических отношениях.

БЕЛОРУССИЯ

Народ – союзнический, отношения с Лукашенко – товарищеские, а вместе мы «сообща смогли не только эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и укрепить институты Союзного государства».

КАЗАХСТАН

Касым-Жомарт Токаев – наш стратегический партнер, а главный итог года – рост торговли. Не удивительно, учитывая, что параллельный импорт идет через Казахстан.

БРАЗИЛИЯ

Путин напомнил «о дружеских отношениях» при старом президенте Жаире Болсонару. Новый – Лула да Силва – пришел только в октябре и как-то отличиться не успел.

ВЕНГРИЯ

Виктор Орбан – последний в ЕС, с кем мы еще как-то общаемся. Российский лидер отметил «позитивную динамику» на фоне «непростой обстановки».

ИНДИЯ

С Дели у нас «привилегированное стратегическое партнерство».

«Убеждён, что начавшееся председательство Индии в ШОС и «Группе двадцати» откроет новые возможности для наращивания многопланового сотрудничества», - написал Владимир Владимирович Нарендре Моди.

Индия может стать посредником в глобальной политике между нами и Западом.

КИТАЙ

К Пекину в Москве относятся с большим пиететом. До союзника Китай еще не дорос, но о «стратегическом взаимодействии» Путин упомянул. Российский лидер напомнил о заметном росте торговли в этом году.

В принципе, ничего неожиданного ни в адресатах поздравлений, ни в содержании посланий нет. Мы поддерживаем связи с двумя крупнейшими не западными экономиками: Китаем и Индией. Обе страны выигрывают от нашего противостояния c Америкой и Европой, потому что могут покупать российские углеводороды со скидкой в 20-30% от рыночной цены. У Индии из-за дешевых ресурсов даже скачок ВВП случился.

Венгрия и Турция (Эрдоган тоже получил поздравление от Путина) заняли нейтральную позицию, оставаясь мостом между Москвой и коллективным Западом.

Еще Владимир Владимирович написал лидерам малых стран: Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Никарагуа, Сербии и Сирии.

Не все главы постсоветских республик удостоились поздравления из Москвы. Российский лидер отправил теплые пожелания еще в: Абхазию, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию.

Берлускони и Шрёдер получили поздравления от Путина. Единственные отставные западные политики. Меркель, несмотря на многолетние контакты с Кремлем, письмо не получила. Причина, скорее всего, в ее недавнем признании, что Минские соглашения были лишь предлогом для укрепления Украины.

Еще Владимир Владимирович написал двум бывшим армянским лидерам: Кочаряну и Саргсяну, и экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.