Как россиянам получить медпомощь в новогодние праздники-2023: особенности работы скорой, травмпунктов, поликлиник и больниц

В Росздравнадзоре сообщили, что большая часть медперсонала в новогодние праздники будет отдыхать Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

У вирусов, болезнетворных бактерий и вызываемых ими заболеваний новогодних каникул нет. Люди продолжают болеть, а количество некоторых нарушений здоровья в праздничное время еще и подскакивает. В каком режиме и с какими особенностями будут работать с 31 декабря по 8 января поликлиники, больницы и травмпункты, оказывающие бесплатную медпомощь по ОМС? Разбираемся с экспертами.

ГРАФИК ВЫХОДНОГО ДНЯ

Поликлиники во время новогодних каникул будут работать по графику выходного дня. Это время с 9-00 до 16-00. В такие же часы можно вызвать на дом врача-терапевта.

- Большая часть персонала больниц и поликлиник будет отдыхать. В праздники работают дежурные бригады. Их основная задача - обеспечить пациентам оказание неотложной и экстренной медицинской помощи, - поясняет Алексей Старченко, член совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.

Если дежурный врач обнаруживает признаки серьезного нарушение здоровья, он принимает решение о госпитализации и выдает направление в стационар.

А вот если вы давно хотели сходить на плановый прием к кардиологу, эндокринологу или гинекологу, то воспользоваться для этого новогодними выходными не удастся. Как правило, врачи-специалисты узкого профиля, работающие в поликлиниках, весь период праздников отдыхают. На дежурство ставят терапевтов.

ЕСЛИ ОБОСТРИЛАСЬ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Стационары (то есть больницы) работают в любое время, без выходных и перерывов. «Если проблемы со здоровьем в каникулы обострились, то по направлению дежурного врача поликлиники или по Скорой медпомощь в стационаре вам должны оказать безотлагательно», - поясняет эксперт по ОМС страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

В больницах все праздники будут работать дежурные службы. В них входят врачи, соответствующие профилю того или иного стационара. При этом плановые госпитализации и операции (то есть не по экстренным показаниям) на время новогодних каникул, как правило, не назначаются.

Если же вас госпитализировали до начала праздников, то все процедуры и медицинские манипуляции, назначенные лечащим врачом, должны проводиться в полном объеме, подчеркивает Пушков. Плановые обходы пациентов также не прекращаются. За осмотры и контроль выполнения назначений отвечает дежурный врач.

СКОРАЯ - КРУГЛОСУТОЧНО, ДЕТСКИЕ ТРАВМПУНКТЫ - ДО 10 ВЕЧЕРА

У Скорой ни праздников, ни выходных нет. Диспетчеры и выездные бригады работают круглосуточно. Напомним, сегодня Скорую можно вызвать с мобильного телефона по номерам 103 или 112 (независимо от того, какой у вас оператор связи).

Травматологи встречают праздники в режиме повышенной готовности. Во взрослых травмпунктах оказывают помощь круглосуточно. Детские травмпункты, как правило, работают в новогодние каникулы до 10 часов вечера. Если ребенок получил травму в более позднее время, можно смело обращаться во взрослый травмпункт.

Режим работы пунктов вакцинации против ковида и женских консультаций определяют региональные органы здравоохранения. Вы можете уточнить эти данные на сайте или по телефону колл-центра вашего областного (краевого, республиканского) минздрава или департамента здравоохранения. Так, например, в Москве сделать прививку от коронавируса можно со 2-го по 8 января в период с 09:00 до 16:00. 31 декабря и 1 января - выходные дни. Столичные женские консультации закрыты 1 и 7 января. Со 2-го по 6 и 8 января работают с 9:00 до 16:00.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Если возникают проблемы с получением медпомощи либо нужно уточнить какие-то вопросы, звоните в колл-центр страховой медицинской организации, выдавшей вам полис ОМС. Телефон найдете на самом полисе либо по названию компании в интернете.

У страховых представителей (так называются бесплатные помощники пациентов по ОМС) много возможностей, поясняет Михаил Пушков. В частности, такие специалисты связываются с администрацией поликлиник и больниц, чтобы организовать качественное и своевременное оказание медпомощи пациентам. Также может быть назначена экспертиза качества медпомощи.