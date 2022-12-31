Про Филиппа и Алсу, про судьбу и колбасу: что сделало "СамоИронию" несъедобной

Фото: ТНТ

Еще до выхода в эфир этот фильм стал идеальным раздражителем - не успевший растратить всю желчь народ получил отличную мишень для злобных выпадов, которые, в свою очередь, стали хорошей основой для небывалого (пусть и не совсем позитивного) ажиотажа. И сейчас, когда фильм все наконец посмотрели, многие наверняка слегка растеряны - мол, а где же все то, что мы заранее так дружно возненавидели и столь же дружно облили помоями?

Как известно, еще до премьеры основанную на шедевре Эльдара Рязанова "СамоИронию..." хором обвинили в надругательстве над любимой советской киноклассикой - такому отношению, в частности, поспособствовал выбор исполнителей главных ролей. Если Тимура Батрутдинова в образе Лукашина народ готов был принять спокойно и даже равнодушно (да и когда кого-то по-настоящему волновал артист Батрутдинов?), то Филипп Киркоров в обличье Ипполита, Ольга Картункова в роли Нади, и особенно ее тезка Бузова в образе Гали завели публику с полоборота: "Безобразие! Позор! Мы будем жаловаться!".

Фото: ТНТ

А по факту, если и должен здесь кто-то жаловаться, то только вышеупомянутая Бузова: в фильме, в котором вроде как должны были глумиться над киноклассикой, к этой самой классике относятся с почтением, даже с трепетом, а вот к Оле... Разумеется, Бузова как человек, сделавший себе имя на абсолютно пустом месте, прекрасно понимает, что любое упоминание/появление на страницах/экранах всегда идет персоне ее формата в плюс, но даже она, подозреваю, во время просмотра раз двадцать сжала кулаки - так жестоко с ней не обходился даже ее экс-бойфренд Давид Манукян, якобы бивший свою звездную подругу. Бесконечные шутки (в основном, кстати, вполне достойные) про неумение Бузовой играть и петь стали лейтмотивом всего фильма, в котором - и за это отдельное спасибо! - продемонстрировать свое вокальное "мастерство" Оле так и не дали. До микрофона она дорвалась лишь на финальных титрах, но разве их кто-нибудь смотрит?

Помимо бедной Оленьки, авторы с наслаждением оттоптались чуть ли не на всех главных проектах ТНТ (не зря же назвались "СамоИронией"), включая "Нашу Рашу", "Битву экстрасенсов", "Сашу-Таню", "Реальных пацанов" и много чего еще. Что ж, за такое не грех и поаплодировать - ведь могли бы пожалеть себя и выпустить злобно-юмористические стрелы в более привычных и безобидных Петросяна и Дроботенко.

Конечно, без "перегибов на местах" не обошлось: чего стоит одно появление экс-камызяка Дениса Дорохова в образе стюардессы - такое зрелище явно не способствует улучшению предновогоднего пищеварения. Но в целом все оказалось не так ужасно, как ожидалось (и как кому-то хотелось). Вменяемый юмор, достойные музыкальные номера, среди которых особенно трогательно смотрелись воссоединившиеся партнеры по "Руки вверх!" Жуков и Потехин, а также Алсу, покадрово повторившая свой первый клип "Зимний сон". Получившийся музыкально-комедийный винегрет можно было бы смело назвать съедобным, кабы шеф-повар не переборщил с одним важнейшим ингредиентом - колбасой. Ее в классический винегрет не кладут в принципе, но в "СамоИронии..." она вдруг оказалась в таком количестве, что не подавиться этим богатством было практически нереально.

Фото: ТНТ

Зрители, конечно, не полные кретины, они слышали про продакт-плейсмент и понимают, что без спонсоров нынче никуда. И если бы название известного производителя мясо-молочной продукции один-два раза мелькнуло на экране, никто бы не удивился и не возмутился - дескать, ладно, мы все понимаем, суровые времена, рыночная экономика, выживаем, как умеем... Но когда о безупречном качестве колбасы нам сообщают в сто пятидесятый раз, чувствуешь себя идиотом, попавшим, словно в капкан, в бесконечный рекламный ролик. И, выслушивая очередную оду в адрес колбасных мастеров, хочется променять ее на что угодно - да пусть хоть Бузова вместо этого кошмара споет! Да, не слишком вкусно, зато честно.