«Почта добрых дел»: пусть о людях с большим сердцем узнает вся страна

Спасибо вам, что творите добро! С любовью, ваша «Комсомольская Правда»

«Комсомолка» гордится своими подписчиками в соцсетях. Ведь они — самые добрые люди нашей Родины! С 1 декабря мы собирали, читали и радовались вашим письмам в рубрике «Почта добрых дел». Все истории были настолько наполнены теплом и любовью, что тронули всю редакцию.

ПИСЬМО №1

Письмо от Татьяны Козьминой

«Добрый человек с большим сердцем — редкость в наше время. У нас в доме живет девушка — Валя. Она открыла пошивочный цех и шьет на весь посёлок почти даром. Однажды я была свидетелем одного случая. Мальчик со школы прибежал к ней в разорванном костюме. Он слезно просил его зашить, но у него не было денег. Мальчик умолял не говорить об этом его родителям — боялся, что отругают. И Валя от чистого сердца помогла ребенку. К ней прибегают люди со всего поселка. Она помогает и нашим бабушкам, которые не всегда могут позволить себе новую одежду, а сейчас еще шьет вещи для наших солдат. Валя — добрый человек, творящий чудеса!»

ПИСЬМО №2

Письмо от Натальи

«Добрый день, «Комсомольская Правда!». Хороших людей много и я в этом убеждаюсь каждый день. Сколько вокруг женщин взяли в руки спицы и вяжут тёплые вещи для наших бойцов. Каждый помогает всем, чем может. Недавно мы в Новосибирске в Советском районе собирали деньги и покупали необходимые вещи для мобилизованных. В этом добром деле принимала активное участие и моя дочь.

Она — доброй души человек. С дворником во дворе не просто здоровается, но и общается. По её просьбе он покрасил цветочные клумбы у подъезда. И почему же не здороваться с дворником? Он очень ответственно относиться к своей работе!

Меня вообще окружают добрые и порядочные люди. Это очень помогает в жизни. О таких людях нужно обязательно рассказывать, ведь они — пример для подражания!»

ПИСЬМО №3

Письмо от Ольги

«В каждом регионе есть свои герои. Саша и Аня из Иваново, например, поехали в Мариуполь, чтобы спасти осиротевших животных. Они помогли более 40 кошкам: привезли их домой, пролечили, а часть пристроили в добрые руки. Многие из них до сих пор живут у них дома, ждут новых хозяев. Пусть им повезет в этот Новый год и они наконец-то обретут дом»

ПИСЬМО №4

Письмо от Виктории

«Всем доброго вечера! Мы с мужем — одинокие инвалиды первой группы. Живем в городе Каменка в Пензенской области. Детей у нас нет, но, как говорится, чужих ребятишек не бывает! Иногда мы покупаем сладости детям-сиротам, помогаем с вещами. Я плету для них сумочки в технике макраме, а моя тётя присылает им нужную одежду.

Еще мой муж любит подкармливать синичек зимой. И да, у нас есть замечательный друг — собака-поводырь Плюшенька»

ПИСЬМО №5

Письмо от Елены

«Я хочу рассказать про Алексея, Наталью и Галину из Ульяновска. Они помогают нашим солдатам в это непростое время — от носков до техники. И даже отдельную группу в Viber для этого создали — ZV, где записывают имена о здравии и за упокой. Они передают записки в церкви, монастыри, а также сами молятся за всех ребят»

ПИСЬМО №6

Письмо от Екатерины Угловой

«Здравствуйте, мне хочется рассказать о парне из моего города Орска. Я лично не знакома с Владимиром Ишутиным, но мне впервые о нём поведал мой 12-летний сын. Он случайно увидел его в парке. Владимир купил маленькой девочке игрушку, которую она не могла выиграть в аттракционе и была очень расстроена. Мой сын удивился поступку Владимира. Оказалось, что это не первое доброе дело для жителей города. Он ведет шефство над многими пенсионерами — безвозмездно оплачивает продуктовые покупки, дарит вещи, подарки. Иногда угощает горячим чаем прохожих и, как мне кажется, никогда не проходит мимо бабушек, продающих что-то из своего сада. Еще он помогает людям без определенного места жительства — снимает для них жилье, восстанавливает документы, а некоторым даже оформил пенсию. А чего только стоит история с пенсионеркой Таисией Леонидовной с синдромом Плюшкина. Страшно смотреть на горы мусора в её квартире, а Владимир лично всё это разобрал. Конечно, я не смогу перечислить здесь все его добрые дела. Все это мы наблюдаем из личного блога Владимира. Наши дети наблюдают за ним и берут с него пример!»

ПИСЬМО №7

Письмо от Нины Третьяковой

«Я хочу рассказать о волонтерском отряде «Крылья Добра». Это группа молодых девчонок, которые, несмотря на свои проблемы и заботы, помогают нуждающимся людям. Это сейчас они «Крылья», а когда-то несколько девчат помогли собрать средства, одежду, продукты для погорельцев из соседней деревни. Потом еще помогли, и еще помогли. Вот так Виола, Аня, Аня, Люба стали «Крыльями Добра». У них много помощников. Мне бы хотелось,чтобы в мире было больше людей с такими сердцами, как у моих девочек из посёлка Забайкальск»

ПИСЬМО №8

Письмо от Марии Семдяновой

«Я хочу рассказать об Анастасии Андрейченко из Самары. Она возит гуманитарную помощь жителям Донбасса. Вот и сейчас, в преддверии Нового года, был объявлен новый сбор. Добрая и отзывчивая девушка!»

ПИСЬМО №9

Письмо от Марины Плетневой

«Моя сестра спасла заболевшую кошку в Турции. Её зовут Таня, живет в Москве. Во время отдыха она увидела очень ласковую кошечку, исхудавшую, с гноящимися глазами, явно больную. Она нашла иностранных волонтеров, попросила их помочь — они подлечили животное и помогли перевести в Россию. Это длилось около месяца — трогательное приключение, о котором наша семья узнала, когда встретили кошку у неё дома»

ПИСЬМО №10

Письмо от Рушании

«Хочу рассказать о замечательных людях из Новосибирска — Оксане Павловне Боцан и Валерии Семеновиче. Они организовали группу «Своих не Бросаем» и оказывают помощь нашим ребятам «за линейкой» совместно с добрыми, славными, чудесными и бескорыстными людьми. Даже сейчас они собирают гуманитарную помощь и повезут её в Луганск и Донецк. Их постоянные помощники — Юра Курочкин и Сергей Соломин. Огромная им всем благодарность!»

ПИСЬМО №11

Письмо от Алины

«В Приднестровье живёт один молодой человек по имени Глеб. Он помогает разным пожилым людям и людям с ограничениями. Просто подходит, например, в магазине к пенсионерке и спрашивает совета — что ему купить, если он пойдет в гости к своей бабушке. Пока она отвечает, он собирает продуктовую корзину, покупает и дарит этой пожилой женщине. И это не просто хлеб или молоко, а целая корзина продуктов. Глеб может купить кому-то поесть, а может купить одежду или обувь. Это ведь ещё надо иметь смелость, чтобы не просто подарить, а именно спросить — узнать что конкретно любит человек или что ему можно, а что нельзя. У него псевдоним: «Простой человек». Большой пример!»

ПИСЬМО №12

Письмо от Анны Кошевой

«Добрый день! Я хочу рассказать о добром человеке из Волгограда — Ольге Алексеевне Шаповаловой. Мы с ней дружим, несмотря на то, что она старше меня на четверть века. Она красивая, активная, веселая и модная женщина. Главное — очень добрая и сострадательная. У неё дома много своих питомцев, но она также помогает брошенным на дачных участках животным. Никого не оставляет в беде — кормит и пристраивает, а не сколько лет назад выкормила семерых ежат! Еще она мастерит кормушки для птичек, которым голодно зимой. А когда у её знакомых или соседей случается горе — она помогает им, как может, даже материально. Когда в июле у меня умер папа, Ольга Алексеевна заказывала для него панихиды и молебны. И хоть они не были знакомы лично, но она все равно молилась о чужой душе, которая покинула этот мир. Это ли не показатель великодушия? А меня это очень утешало. Еще Ольга Алексеевна часто угощает своих друзей фруктами, овощами из своего огорода. Сама все собирает, готовит, развозит, хотя в жару так сильно устает на даче. А представьте, как же приятно просто так без повода получить огромный букет роз… просто потому что тебе хотят поднять настроение. Такие сюрпризы она делает почти всем, кого любит и уважает. Она не скупа на добрые слова и комплименты, помогает нуждающимся одеждой и обувью, а еще вяжет носочки и варежки для близких, чтобы подарить им частичку своего тепла. Она дарит добро людям, что так необходимо в сегодняшний реалиях. Верю, что наши поступки возвращаются к нам во сто крат!»

Спасибо вам, что творите добро!

С любовью, ваша «Комсомольская Правда»