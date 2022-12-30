Александр Антонов и Владимир Никишин.

Подтверждения тому, что нынешние воины достойны славы отцов и дедов, приходят каждый день. Разговоры об этом и раньше не имели особого смысла: достаточно вспомнить героев Сирии - спецназовца Александра Прохоренко, летчиков Олега Пешкова и Романа Филипова.

Сейчас, во время специальной военной операции, подвиг вновь становится частью жизни. Это связующая нить поколений: от Николая Гастелло, который в июне 1941 года обрушился горящим самолетом на колонну врага, к Роману Филипову, подорвавшему себя в Сирии с криком: «Это вам за пацанов!». А теперь и к экипажу бомбардировщика Су-24М - командиру Александру Антонову и штурману Владимиру Никишину. 2 декабря они, как и Гастелло, направили боевую машину в центр бронетанковой колонны украинских нацистов. «Встречайте, с*ки, папу!» - были последние слова в радиоэфире.

Роман Филипов.

РОДИНА ВО СНЕ ПОЗВАЛА

Александр Антонов и Владимир Никишин были летчиками от бога. Таких встречаешь иногда, они и пошутят, и «шила», то есть чистейшего спирта, предложат отведать... Но за штурвалом преображаются: опытный взгляд мгновенно цепляет показания приборов, движения уверенные и четкие, и во всем сквозит готовность отдать жизнь, если понадобится, здесь и сейчас.

Александр Антонов в 1995-м закончил Барнаульское училище. Служил в различных частях, однако совсем недавно уволился из ВКС с должности заместителя командира полка по летной подготовке.

Уволился из Вооруженных сил и Владимир Никишин. О нем почти ничего не известно. Как и Антонов, он не мыслил себя без неба и, уйдя из армии, нашел себя в авиационном подразделении частной военной компании «Вагнер».

- Это были профессионалы высшего класса, - сказал журналистам коллега летчиков по ЧВК. - У них был огромный опыт еще до того, как они пришли в нашу компанию. И командир, и штурман восприняли начало спецоперации как возможность использовать свои умения на благо страны. Александр Сергеевич объяснил: «Меня Родина во сне позвала».

ВЫБРАЛИ БЕССМЕРТИЕ

Есть расхожий журналистский штамп: «В тот день ничто не предвещало…». Но 2 декабря как раз предвещало... Вокруг Артемовска, который укронацисты называют Бахмутом, все последнее время разгорались ожесточенные бои. Контроль над этим населенным пунктом значит многое: открываются пути на Краматорск и Славянск. А в перспективе и к полному освобождению Донецкой Республики.

Именно потому, не щадя людей, ВСУ бросает сюда все новые подразделения, и кадровых военных, и тероборону. Медленное, но неумолимое продвижение российских частей создает здесь колоссальную угрозу. И парни из «Вагнера» - часть этой угрозы.

2 декабря противник предпринял попытку прорыва как раз в районе позиций «Вагнера». И не просто кто-то в атаку побежал - в районе одного из населенных пунктов под Артемовском нацистам удалось сконцентрировать мощную группировку бронетехники, которая начала вытеснять российские войска.

Командир штурмового отряда на передовой запросил поддержку авиации. Было около 10 вечера, но Александр Антонов и Владимир Никишин тут же направились к своему бомбардировщику. Взлет - уже через несколько минут «вагнеровцам» удалось обнаружить в темноте колонну. Но чтобы поразить ее, нужно было зайти на несколько километров за линию соприкосновения.

Антонов и Никишин пошли на это без колебаний. Но в этот раз противник успел засечь цель: в Су-24М попадает ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса. Могли ли летчики катапультироваться? Наверное… Но тогда они не донесли бы бомбы до вражеской колонны, подвергли бы риску жизни товарищей на земле. Они выбрали таран. То есть бессмертие.

Мы не знаем, что произошло в кабине бомбардировщика. «Встречайте, с*ки, папу!» - сослуживцы говорят, что пошутить за мгновения до гибели очень даже в стиле командира Антонова. Уже через 5 секунд наблюдатели зафиксировали мощнейший взрыв в районе сосредоточения колонны противника.

ВЕРНУЛИ ОСТАНКИ С ПОЧЕСТЯМИ

Экипаж Антонова стал второй потерей авиаподразделения ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине. Первым был генерал-майор Канамат Боташев. Он тоже из патриотических соображений пошел на войну, хоть ему было уже за 60. 22 мая, через 2 дня после своего 63-летия, пилот погиб в районе Попасной, когда его самолет был сбит. Боташеву присвоено звание Героя России посмертно.

Станут ли Героями России Александр Антонов и Владимир Никишин? Думаю, обязательно! Ведь в результате их героических действий бронетанковый прорыв противника был сорван. Это сохранило множество жизней их товарищей, они отдали жизни «за други своя».

Это впечатлило даже украинцев. 15 декабря они с почестями вернули России тела героев-летчиков Владимира Никишина и Александра Антонова. Останки сопровождал вызволенный из плена настоятель лисичанского собора протоиерей Андрей Павленко. Он рассказал, что офицер ВСУ дал ему два флага России, чтобы накрыть гробы по прибытии на Родину.