Арестович признает большие потери под Бахмутом

Пограничные воды одна сторона больше не охраняет

Тарас Мельничук, представитель украинского кабмина в Раде, заявил, что Киев прекратил действие соглашения с Москвой о совместном использовании и охране пограничных водных объектов. Оно действовало 30 лет, с октября 1992 года. Да, охранять берега Днепра режиму все сложнее. А уж что будет с берегами Дуная… Потому и черт с ним, с соглашением!

Настоящие казаки делают ноги из самостийной

12 тысяч истинных патриотов незалежной пытались смыться из своей сугубо европейской страны из-за военного положения и возможного призыва в армию. Такие данные привела Государственная погранслужба самостийной. Из числа беглецов как минимум 15 человек погибли на речном участке и в горах. Кое-кто даже пытался добраться вплавь до… Румынии (явно не читали «Золотого теленка»). Лучше бы сложили свои бедовые головы за родину где-то на Донбассе, ну или с белым флагом вышли…

Свои потери у Кременной ВСУ объясняют непогодой

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские офицеры объясняют плохой погодой своему командованию большие потери под Кременной и Сватово. По данным разведки, офицеры ВСУ жалуются, что из-за погодных условий не удается проводить разведку местности с помощью беспилотников. А из-за непогоды наступательные действия замедляются, и украинские солдаты становятся легкой мишенью. На днях высокие опасности для ВСУ признал даже шестой президент незалежной. По его словам, ситуация в Донбассе тяжелая и мучительная. Но такой же постепенно она становится и западнее Северского Донца.

В ЛНР задержали наводчицу украинской артиллерии

В ЛНР представители российских спецслужб задержали жительницу освобожденного Сватово. Даму подозревают в том, что она передавала украинским спецслужбам данные о передвижении военных и техники Вооруженных сил РФ. Есть информация, что ВСУ могли воспользоваться данными, переданными злоумышленницей, в том числе, и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово. Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Херсонской области, который передавал информацию о местонахождении российских войск представителям СБУ. Ждуны так истово ждали «своих», что дождались каталажки.

Украинский конфликт приближает третью мировую, считает Квасьневский

Александр Квасьневский, экс-президент Польши, заявил, что планета - в состоянии «небезопасного хаоса». Бывший лидер Польши сообщил: «С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Одна эра кончилась и началось новая, неизведанная эпоха». По его словам, другими элементами разрушения мирового порядка стало избрание президентом Штатов Байдена и обострившиеся противоречия между КНР и Тайванем. Квасьневский предположил, что и «украинский» и «китайский» конфликты могут перерасти в глобальные. Показательно, что ранее президент США Джо Байден после встречи с Зеленским заявил, что запад, в том числе Соединенные Штаты, не стремятся к войне с Россией, а также к третьей мировой, поставляя вооружения Украине. А к чему они тогда стремятся – к бесконечному обогащению своего ВПК?

Спасет ли Киев тысяча британских металлодетекторов

Лондон передал Киеву более тысячи металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб. В сообщении на сайте британского кабмина указывается, что противоминное оборудование поможет ВСУ «обезвредить минные поля» и «обезопасить дома гражданских лиц и инфраструктуру». В информации, в частности, говорится: «Это последняя поставка в рамках поддержки, которую Британия оказывает Украине в течение 2022-го, и которая продолжится в 2023-м». Также указывается, что Лондон предоставил незалежной значительный пакет систем ПВО, включая более тысячи ЗРК и 125 зенитных орудий. А королевские ВВС совершили более 240 рейсов в Польшу для доставки этих грузов далее на восток. В 2022-м британцы провели подготовку 11 тысяч военнослужащих ВСУ, а в 2023-м подготовят на 9 тысяч больше. Общая военная помощь составила 2,3 млрд фунтов стерлингов. И столько же хотят выдать Киеву в следующем году. Губит людей не пиво, губит людей халява.

Генерал Кларк отрицает общность интересов Киева и Вашингтона

Генерал Уэсли Кларк, экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе, заявил, что интересы Вашингтона и Киева совпадают совсем не на 100 процентов. Расхождения будто бы вот в чем: Украина жаждет возврата территорий, а США – стабилизации ситуации и уменьшение рисков начала конфронтации между Россией и НАТО. Об этом Кларк говорил на организованной фондом «США – Украина» онлайн-конференции. По его словам, Штаты надеются сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой. Кларк считает, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, но продолжает гнуть прежнюю линию. По его мнению, Вашингтон «обескровливает Украину» - страна лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал. А Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, наращивая оборону. Генерал делает оригинальный вывод: Вашингтон должен отправлять Киеву артустановки, РСЗО и БПЛА. Ай да, Кларк, ай да стратег…

ВСУ признали, что под Брестом упала их ракета

Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ признал, что упавшая на территории Белоруссии ракета ЗРК С-300 могла быть украинской, (а есть другие варианты – вроде греческой или турецкой?). По словам Игната, такое было возможно. И вспомнил про территории других соседних стран. Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Но Киев готов пригласить к расследованию только экспертов из числа стран, не поддерживающих Россию. Да, весь мир хорошо помнит, как Зеленский пытался «продать» ракеты своих С-300, убившие в польском приграничье крестьян и угробившие трактор, за русское оружие возмездия. Варшава не дала Киеву пинка, а Минск?

Арестович признает большие потери под Бахмутом

Вооруженные силы Украины несут такие серьезные потери в районе Артемовска (в украинской версии - Бахмут) и Соледара, что это вынужден признать советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил с кислой миной: «Традиционно у нас Бахмут и Соледар. Мы несем серьезные потери...» Накануне этого заявления командир спецназа «Ахмат», Апты Алаудинов, сообщил, что украинские власти готовятся к сдаче Артемовска, где сейчас находится самая горячая точка на всей линии фронта. То есть, когда в Киеве выходят из наркотического тумана и смотрят на восток, они приходят в ужас, заявляют о конце света – и уходят обратно в туман. Ну, такое…

Российские РЭБ подавляют украинские системы

Asia Times констатирует, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) очень эффективны в борьбе с беспилотниками ВСУ. Обозреватель Габриэль Онрада полагает: «Россия, возможно, уже одерживает верх над электронной войной на Украине, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя артиллерию». Он ссылается на информацию Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) из Британии. По их данным, российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотников ВСУ. Уже к лету ВС РФ сбили до 90 процентов украинских беспилотников. Из-за чего Киев истерично запрашивал дроны у стран Запада. А украинская артиллерия вскоре может начать работать «вслепую» из-за невозможности корректировать огонь с воздуха. Судя по обстрелам Донецка, они уже давно ослепли от ненависти.