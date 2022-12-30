Перелом в спецоперации ждите в феврале, переговоры - в мае, а к осени Россия еще расширится: астропрогноз на 2023 год

В первой половине года можно ожидать ярких астрологических событий Фото: Shutterstock

2022 год унес главного политического предсказателя страны и парламентского визионера Владимира Вольфовича Жириновского. Если раньше он держал нас в курсе вероятных грядущих событий, то теперь будущее стало туманным. Поэтому за ответом мы решили обратиться к звездам.

Точнее - к знаменитому астрологу Татьяне Борщ, которая получше нас умеет толковать движения небесных тел. Уже 30 лет она выпускает календари астрологических прогнозов. Тот, что на 2023-й, еще не готов, поэтому мы вместе с Татьяной, можно сказать, эксклюзивно заглянули в будущее.

ПОЧЕМУ МНОГОЕ ПОМЕНЯЕТСЯ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

- В первой половине года можно ожидать ярких астрологических событий. Сатурн перейдет из Водолея и прочно устроится на два с половиной года в знаке Рыб – люди быстро это почувствуют из-за нехватки питьевой воды. Процесс уже идет! Мы не замечаем, что раньше пили воду из-под крана, а сейчас покупаем бутилированную. Особенно от засух пострадают африканские страны, - предсказала Татьяна.

Следующие 20 лет Плутон будет в знаке Водолея. Всем нам это грозит «грандиозными переменами». Поначалу болезненными, но зато потом, как обещает астролог, мы получим «нечто новое, совсем другое».

- 20 лет Плутон был в знаке Козерога (который означает политику и власть) и старая политическая система мира сильно изменилась. Если взять Европу, власть разрушает сама себя. Если она не готова к переменам, Плутон ее разрушит. Если власть готова к позитивным переменам, идет в ногу со временем, то этого не произойдет, - предсказала Борщ.

Замечаете, сколько пожаров происходит в последнее время? Это потому что Юпитер переходит в знак Овна, который напрямую связан с огнем.

- В мае, когда Юпитер окажется в знаке Тельца, ситуация стабилизируется. Знак Тельца самый плодородный знак зодиака. Он означает большие урожаи. Еды окажется достаточно - вопрос, как правильно смогут ее распределить правительства, - сказала астролог.

А ЧТО СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ?

- Мы, весьма вероятно, добьемся поставленных целей. Хотя и будет очень сложно. Ярким местом в этом плане выглядит февраль. Это некая поворотная точка, когда ситуация развернется полностью в нашу сторону. Утаить это от мирового сообщества уже не получится.

Агрессия западных стран никуда не уйдет, она будет продолжаться еще минимум три года, но здесь уже мяч на нашей стороне, мы будем делать то, что считаем нужным.

Во второй половине года – летом или осенью - в Россию должны войти новые обширные территории, - уверена Татьяна.

Согласно астрологическому прогнозу, к маю может «возникнуть идея мирных переговоров». Причем, пойдут они на наших условиях. Спасибо Юпитеру в тельце – он не только за урожаи отвечает, но и за стабилизацию военных конфликтов.

- В 2023 году этот конфликт должен прекратиться, - резюмировала Татьяна.

- А как же «западная агрессия будет продолжаться еще три года»?

- Она настолько долго созревала, что в один момент прекратиться уже не может. Агрессия будет в медийном поле, в экономическом. То есть, русофобию и санкции не отменить в один день. Нужно время. Но с каждым разом нападки будут все слабее и слабее. За три года русофобия сойдет на нет.

В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ — ЛИХОРАДКА БИРЖИ И КУРСА ВАЛЮТ

- С февраля по март мы увидим большие колебания на биржах. Валюты, включая рубль, будут вести себя нестабильно. Мир будет дальше скатываться в крупнейший экономический кризис. Но россиянам бояться нечего - мы пройдем этот кризис с минимальными потерями. Гораздо мягче этот кризис пройдет и Китай.

Причем Западу больше угрожают даже не проблемы с экономикой, сколько кризис мировосприятия.

- У них рушится их христианская идеология. Страны Запада перестают быть христианскими странами. То, что у них происходит - это полное отрицание Библии и бога. Католическая церковь перестала быть церковью бога, превратилась в церковь дьявола. Люди лишатся идеологии, которой они жили. А мы помним на примере 90-х, что происходит с людьми, лишившимися идеологии. Примерно то же самое будет происходить в Европе и США, - предсказала астролог.

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛИТ И СМЕНА ИМПЕРИЙ

- В следующем году будут востребованы люди, которые реально работают и говорят то, что на самом деле думают. Политическая картина в России тоже будет меняться. Олигархическую часть элиты должна начать вытеснять творческая — более молодые, яркие люди, - уверена Борщ. - Этот процесс будет продолжаться не только в 2023 году, это запустит тренд и на последующие.

Борщ добавила, что в нашей стране, вероятно даже появление идеологии. «Чем-то она будет похожа на советскую», но все же другая.

- С 2020 года Юпитер и Сатурн соединились в знаке Водолея, началась точка отсчета эпохи Водолея. Это 2160 лет, огромный период. На переломе эпох меняются природные условия, уходят одни империи, появляются другие. Меняется даже религия, - сказала астролог.

ЧТО ЖДЕТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

ОВНАМ — ВЕСНОЙ ЛЮБОВЬ, ОСЕНЬЮ ДЕНЬГИ

Овны (спасибо Юпитеру) «впереди планеты всей». Одинокие люди смогут найти вторую половинку, недовольные работой легко найдут новую. В апреле-мае Юпитер даст максимум возможностей. А к лету начнется период финансового роста.

ТЕЛЬЦАМ — ПОВЕЗЕТ К КОНЦУ ГОДА

Тельцам в первой половине года будет тяжело – их будут критиковать со всех сторон. Пожилым стоит поберечь здоровье. Но со второй половины года удача вернется. А настоящая пруха начнется уже в 2024-м.

БЛИЗНЕЦАМ — ЛЮБОВЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ

Близнецы тоже вступают на дорожку активного развития. Могут появиться новые знакомые, любовь, друзья. Все это произойдет в первой половине года. А во второй половине года многих Близнецов ждет либо крупный ремонт, либо приобретение недвижимости, либо другие хозяйственные мероприятия.

РАКАМ — ДОХОДЫ И РАБОТА

Рак пережил сложный период - его долгое время прессинговали Плутон и Сатурн. Сейчас этот процесс начнет рассеиваться. Луч света в конце тоннеля появится в первой половине 2023 года. Это и увеличение доходов, и новая работа, и возобновление отношений с людьми из прошлого.

ЛЬВАМ — ДАЛЬНИЙ ПЕРЕЕЗД ИЛИ ПЕРЕМЕНА ДРУЗЕЙ И РАБОТЫ

Львы переживают момент трансформации — им приходится платить за старые грехи. Многие решаются на дальний переезд. Те же, кто останется, могут поменять и окружение, и работу. Для них 2023-й станет началом нового, интересного и яркого.

ДЕВАМ — ВСЕ НОВОЕ К ОСЕНИ

Дев в первой половине года ждут проблемы в личной жизни, отчуждение людей, которых мы считали близкими. С осени появится возможность что-то изменить в жизни – уехать в другую страну или начать что-то новое на старом месте. Но все это будет сопровождаться трудностями.

ВЕСАМ — ПЕРЕМЕНЫ НА РАБОТЕ И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

У Весов-начальников в первой половине года грядет смена подчиненных. У служащих – перемены в коллективе. Весы столкнутся с серьезной конкуренцией. Она может быть и в жизни личной, и в работе, и даже с юридической стороны.

СКОРПИОНАМ — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Скорпионов ждет много оплачиваемой работы. Профессиональные возможности расширятся. Многим Скорпионам стоит обратить внимание на детей, особенно старших детей. Там возможны проблемы. А одинокие Скорпионы могут столкнуться с неприятностями в личной жизни.

СТРЕЛЬЦАМ — ПОПУЛЯРНОСТЬ

Популярность Стрельцов будет расти – особенно певцов, музыкантов, режиссеров. Во второй половине года их ждут либо новые большие проекты, либо смена работы. Приятно быть востребованным. С другой стороны, берегите здоровье, особенно во второй половине 2023-го.

КОЗЕРОГАМ — РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

Козероги – год не сулит ничего нового. Идет завершение старых вопросов, с которыми уже приходилось сталкиваться. Это личная жизнь, прежде всего. Следует полностью разобраться, с кем ты хочешь быть, что ты хочешь в своей личной жизни, как ты хочешь ее построить. Это касается и вопросов жизненного обустройства. Если для некоторых Козерогов личная жизнь не представляет большой проблемы, они не уделяют ей много внимания, что касается, прежде всего, бизнесменов, то это расширение рабочей площадки. Приобретение новых помещений для бизнеса. Некое территориальное расширение. В личной жизни все зависит только от того, как они смогут в этом правильно разобраться и правильно выстроить акценты.

ВОДОЛЕЯМ — НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Водолеям в первой половине года следует поберечь деньги. Недавние финансовые успехи могут постепенно сойти на нет. Во второй половине года Водолеи задумаются о покупке другого жилья – скорее дома, нежели квартиры.

РЫБАМ — ВСЕ УСПЕТЬ В НАЧАЛЕ ГОДА

У Рыб в первой половине все хорошо. Финансы и влияние вырастут, заметным будет и профессиональный рост. Но в концу 2023-го накопится усталость от большого количества работы. Сатурн переходит в знак Рыб, и это, прежде всего, угнетение энергетики.