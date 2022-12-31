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Новый год31 декабря 2022 4:01

Планета встречает 2023 год: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU рассказывает, как проходят новогодние празднования во всех уголках мира
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия встречает 2023 год: прямая онлайн-трансляция

Россия встречает 2023 год: прямая онлайн-трансляция

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 31 декабря на 1 января весь мир встречает новый, 2023-й год. Сайт KP.RU рассказывает в онлайн-режиме, как наша планета проводит новогодние празднования.

В России первыми Новый год встречают жители Камчатки и Чукотского автономного округа - в 15.00 по московскому времени. Последними праздник отмечают те, кто проживает в Калининградской области, - они откроют бутылки с шампанским и поздравят друг друга на час позже, чем в москвичи.

Сайт KP.RU предлагает вспомнить, чем отметился уходящий год и посмотреть, как люди отмечали наступление 2022-го года. Самые значимые события прошедшего года, самые любимые новогодние обычаи и традиции, а также великолепные новогодние елки и площади - смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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