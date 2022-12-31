Вучич заявил о приверженности Сербии отказу от антироссийских санкций

Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

– У нас за плечами был тяжелый год, мы увидели любое всевозможное лицемерие, но мы могли увидеть также, насколько наша позиция была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию – увидим, в любом случае, не ценой угрозы интересам этой страны, но в любом случае – мы легко от этой позиции не отречемся, – сказал политик интервью на телеканале «ТВ Прва».

Ранее Вучич заявлял, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции, несмотря на свое отношение к территориальной целостности Украины, а также выразил большое сожаление относительно происходящих на востоке Европы событий, поскольку Сербия рассматривает и Россию, и Украину как братские государства.

Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза, заявку на вступление в который страна подала в 2012 году. На данный момент Сербия является единственным кандидатом на вступление в ЕС, который не присоединился к санкциям против России. Именно евроинтеграция является основным методом нажима на сербские власти. Так, в октябре Сербия под давлением ЕС поддержала антироссийскую резолюцию ООН, осуждающую проведение референдумов и вхождение в состав России новых территорий.