Почему Новый год празднуют именно 1 января

С Новым годом! Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вы никогда не задумывались, почему Новый год – именно 1 января? Ну как же, скажете вы. Январь – первый месяц, а 1 января – первый день первого месяца, вот и. Все правильно. Но почему январь – первый?

Год – это оборот Земли по орбите. Или оборот Солнца на фоне звезд вокруг Земли, время, за которое оно проходит весь круг Зодиака, если считать Землю системой отсчета. Орбита Земли – это эллипс, но почти неотличимый от круга. А в круге нет начала и конца. Любую точку можно объявить началом. Выделенного начала нет.

Но тут можно вспомнить, что – все-таки эллипс, а у него специальные точки как раз есть, это места, где Земля дальше всего от Солнца, и где ближе всего. Так вот, 4 января Земля оказывается ближе всего к дневному светилу (а 4 июля дальше всего). Если ловко наблюдать Солнце, не подвергая опасности зрение, можно даже заметить очень небольшое увеличение видимого размера Солнца зимой. Оно выглядит крупнее. И можно подумать, что наши предки это знали и выбрали начало января как начало года именно поэтому. Но – нет.

Люди не подозревали, что Солнце меняет свои размеры. Архимед единственный, кто отважился измерить размер Солнца, но сделал это довольно неточно. Оно ослепляет. Люди не знали, что Земля к Солнцу приближается и удаляется, и то, что самая дальняя точка орбиты – примерно в начале нашего года, просто совпадение.

Забудем про эллипс. И ответим на поставленный вопрос – так что же такого 1 января особенного?

Люди не подозревали, что Солнце меняет свои размеры. Фото: EAST NEWS

ВОЗНЯ С ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА

Начнем с понятия месяца. На самом деле, если вы живете на территории нынешней России, месяц – не самая очевидная вещь. В нашей полосе резко выражены сезоны года. И самые древние славянские календари знали именно эти сезоны, а не месяцы. Сезоны чуть позже стали делить на более мелкие отрезки в соответствии с циклом аграрных работ. А Новый год условно, без особой помпы отмечали около 1 сентября, потому что заканчивается уборка урожая и можно передохнуть.

Ну а что делать, если ты обитаешь там, где сезонов как таковых нет? Например, в Месопотамии, где появились самые ранние развитые цивилизации? Ни тебе ярко выраженной зимы, ни лета, зато чистое небо и открытый горизонт. И ты от нечего делать смотришь на небо, и начинаешь понимать, что Солнце тоже движется на фоне звезд. Это непросто заметить, ведь Солнце и звезды вместе не видны (разве что в затмении), но по косвенным признакам – можно. Более того, скоро ты понимаешь, что Солнце идет по звездам не хаотично, а по особому кругу, и завершает круг примерно за 365 дней.

Как же поделить этот круг? Да как угодно. Китайцы тоже знали эту солнечную дорогу, но поделили ее совсем не так, как вавилоняне. А вавилоняне поделили ее на 12 частей. Потому что их система счета основывалась на числе 12, а не на цифре 10, как у нас. Почему так? Это особая тема, даже не спрашивайте. Так появился Зодиак.

А что же есть отправная точка Зодиака и начало года? Вавилоняне решили: момент перехода Солнца из южного полушарие в наше. Это случается в весеннее равноденствие. Итак, они нашли отправную точку, и это было не первое января, а конец марта.

В Египте такую систему не приняли. Там ритм жизни задавал Нил. А сезонов нет вообще. Разлив Нила совпадал с первым утренним появлением ярчайшей звезды Сириус. Происходит это примерно 15 августа. Этот день и стал для египтян началом Нового года.

А что есть отправная точка Зодиака и начало года? Фото: Shutterstock

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ПОБЕЖДАЕТ

Перемещаемся севернее, в Грецию и Италию, и тут сезоны года уже есть. Греки и римляне ненавидят зиму (темно, холодно, сыро – хотя кто бы говорил), как и лето (жарко), а ценят осень. И сама собой приходит мысль, что важный момент – когда Солнце оказывается в самой низкой точке неба, а потом поворачивает на лето. То есть день зимнего солнцестояния.

Именно к нему, к 21 декабря, и привязали Новый год. Но почему от солнцестояния до 1 января – еще больше недели? Сделали бы так, что 1 января и было бы днем солнцестояния. Но тут, что называется, история сложная, и все немного запутались.

Греки как астрономы все важные моменты и точки на небе знали, но в том, что касается Нового года, договориться вообще не могли. Каждый город-государство придумывал свое. Римляне в самом древнем этапе своей цивилизации копировали вавилонян, то есть праздновали в марте, потому что ценили вавилонян как астрологов и верили их гороскопам.

С гороскопами постоянно, однако, шла борьба – а вдруг предскажут что не надо. И первый серьезный борец за нравственную чистоту (и борец с гороскопами) Нума Помпилий (VII век до новой эры) отменил связанный с Вавилоном весенний Новый год, зато придумал месяц январь в честь бога Януса, бога всякого начала, и впервые Новый год стали отмечать 1 января. Но Нума из-за несовершенства астрономии думал, что 1 января – это и есть момент зимнего солнцестояния. Причем в его время примерно так и было, потому что точка солнцестояния медленно смещается в течение столетий. Когда через, на минуточку, через 700 лет Юлий Цезарь попытался это поправить и провел реформу календаря, все так сместилось и запуталось, что перемещать календарь уже было не с руки. Смирились на том, что день зимнего солнцестояния, конечно, важный, но отмечать Новый год будем все-таки 1 января.

На Юлии Цезаре вращение земной орбиты не остановилось, и вы сами можете видеть, какая разница накопилась. По нашему церковному календарю Рождество – 7 января, по католическому – 25 декабря. А ведь это один и тот же день! Просто восточная церковь приняла календарь Цезаря и больше никаких правок не вносила, а на Западе – правки были.

Новые года, которые мы знаем по литературе, с елками и отдыхом – это самый конец XIX века

У РУСИ ОСОБЫЙ ПУТЬ

Но если вы думаете, что Русь вместе с крещением в 988 году переняла и Новый год в районе Рождества, вы ошибаетесь. Русские летописцы продолжали считать Новый год кто в марте, а кто в сентябре. Это зависело от региона и личных предпочтений писателя. И современные историки, если событие было между мартом и сентябрем, постоянно гадают, как перевести старую дату на новую, потому что не знают, какой Новый год был именно у этого летописца.

А причина была в том, что Новый год, собственно, и не праздновали. Эта дата была важна разве что летописцам, и больше никому.

Но вот Петр Великий в 1700 году проводит реформу гражданского календаря (церковь продолжает жить по старому календарю Юлия Цезаря). Теперь даты совпадают с теми, которые установил римский папа Григорий в XVI веке (почему наш календарь – Григорианский), и заодно объявляет 1 января Новым годом, а также приказывает этот день особо праздновать.

Традиция укоренялась медленно, и «царские» Новые года, которые мы знаем по литературе, с елками и отдыхом – это самый конец XIX века. Ну а Советы слегка поправили расхождения дат, которое накопилось за счет вращения орбиты Земли от Петра до 1918 года, но радикально календарь менять не стали. Немного посражались с Новым годом как с праздником, но Деда Мороза так просто не победить. Детство тех, кто читает эти строки – это вполне себе современный Новый год, и даже звезда на елке, не Вифлеемская, как задумывалось, а пятиконечная, но звезда.

КСТАТИ

В мире все еще есть 10 стран, которые Новый год не отмечают. Это исламские страны (Саудовская Аравия, Иран, страны Юго-Восточной Азии), а также Израиль, где циклы диктует иудейская религия, и Корея, в которой календарь старинный. При этом, конечно же, в Израиле чтят 1 января, и в Корее он – выходной. А вот в исламских странах – нет. Исламский календарь основан на циклах Луны. Если ты в пустыне, и у тебя нет сезонов года, это в самом деле удобнее. При этом даты из-за расхождений вращения Луны и Солнца будут постоянно смещаться по европейскому календарю. Неудобно? Привыкли. В гражданской традиции в исламских странах живут в нашему календарю, в религиозной – по своему, и всем хорошо.