Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с любимой женой Изольдой

Родные композитора отказались от гражданской панихиды Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с Эдуардом Артемьевым проходила в Храме Вознесения Господня на Большой Никитской. Его гроб уставили в церкви еще накануне вечером. По православной традиции ночью над ним читали псалтырь, а утром было отпевание. Родные композитора отказались от гражданской панихиды. Да и Дом кино для прощания в эти предновогодние дни не самое подходящее место: там Ёлки и праздничная суета. А вот храм с его песнопением, божественной литургией гораздо больше соответствовал духу и характеру композитора.

Режиссер Никита Михалков Фото: Иван МАКЕЕВ

С Эдуардом Артемьевым пришли проститься режиссер Никита Михалков и его супруга Татьяна, художник, сценарист Александр Адабашьян, Министр культуры РФ Ольга Любимова и ее предшественник Владимир Мединский…

Александр Адабашьян Фото: Иван МАКЕЕВ

Эдуард Николаевич написал музыку почти для всех фильмов Никиты Михалкова. Он не только его музыкальный соавтор, но и товарищ - прекрасный, безотказный, гениальный, скромный и любимый человек… Для Михалкова он всегда был Лешей. Это имя - Алексей - Артемьеву дали при крещении. И теперь его уход - горькая потеря. Что читалось на лицах присутствовавших в храме людей.

Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Иван МАКЕЕВ

Артемьев был эпохой в отечественной музыке и в отечественном кинематографе. Он создал целый музыкальный мир, завораживающий и всеобъемлющий. Он был гениальным мелодистом, о чем свидетельствуют огромное количество рингтонов из его мелодий… Теперь вот такие мобильные памятники выдающегося мастерства. Благодаря ему зазвучали великими мелодиями, темами и вариациями фильмы отечественных киноклассиков: Тарковского, Михалкова, Кончаловского, Абдрашитова, Шахназарова… Он писал музыку для кино любого жанра: более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам.

Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ

Артемьев - один из первых синтезистов и электронщиков в нашей стране. Всерьез занялся экспериментальной электронной музыкой еще в 60-е. Поверил, что за ней будущее. И как говорил сам, попал с ней в резонанс. Он писал только на компьютере. Из русских композитор выше всех ставил Стравинского. Называл его величайшим композитором ХХ века, повлиявшим на развитие мировой музыки.

Юрий Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Эдуарда Артемьев скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. Тогда многие написали, что пронзительная труба из фильма Михалкова «Свой среди чужих…» пропела последние ноты. Не последние. Гениальная музыка, которую сочинил Алексей, Божий человек, будет звучать вечно.

Церемония прощания с Эдуардом Артемьевым проходила в Храме Вознесения Господня на Большой Никитской Фото: Иван МАКЕЕВ

Артемьева похоронили 31 декабря на Ваганьковском кладбище в родственной могиле, где покоятся его родители и любимая жена Изольда, которая ушла из жизни три года назад.

Михаил Швыдкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Шакуров Фото: Иван МАКЕЕВ